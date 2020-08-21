Bakan Karaismailoğlu: Denizcilikte bölgemizde lider ülke olacağız
|21 Ağustos 2020 15:37
|Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik sektörünün son 18 yılda yatırım, destek ve projelerle önemli düzeye geldiğini belirterek, "Sektörü geliştirebilmek için canla başla çalışıyoruz. Denizcilikte bölgemizde lider ülke olacağız." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odasını (İMEAK) ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle denizcilik sektörünün durumuna ve hedeflerine ilişkin toplantı gerçekleştirdi.
Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Sektörün sorunları bizim sorunlarımız. Mavi vatanımızı hak ettiği yerlere çıkarmak, denizlerimizin ülke ekonomisine katkısını artırmak ve sektörü geliştirebilmek için canla başla çalışıyoruz. Denizcilikte bölgemizde lider ülke olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye denizcilik sektörünün son 18 yılda yatırım, destek ve projelerle önemli düzeye geldiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Sektöre yaptığımız her yatırımda ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bakanlık olarak denizcilik sektörünün gelişmesi ve çok daha ileri düzeye taşınması için sektör temsilcileriyle ortak aklı işletiyoruz."
- "Sektöre verdiğimiz destek meyvelerini vermeye başladı"
Karaismailoğlu, Türkiye'de denizlerin ulaşım, ticaret, turizm ve doğal kaynaklar bakımından büyük imkanlar sağladığına dikkati çekerek, "Tersanelerimizden limanlarımıza, sahillerimizden açık denizlerimize kadar sektörümüze verdiğimiz destek meyvelerini vermeye başladı. Denizlerimizin sunduğu katma değeri yüksek imkanlardan daha fazla faydalanmamız gerekiyor. Bu gerçekten hareketle üretmeye, geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün verdiği müjdeye değinen Karaismailoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Ülkemiz denizlerinin bizlere sunduğu her türlü imkanı kullanarak, Türkiyemizi bölgesinde lider, dünyada önde gelen denizci bir ülke yapmak için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. İlerleyen günlerde bu toplantıda tespit edilen verileri tekrar değerlendirmek üzere yetkililerle bir araya geleceğiz."
- Denizcilik sektörünün sorunları ele alındı
Açıklamada, toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, İMEAK Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Odanın Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Genel Sekreteri İsmet Salihoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra sektörün kamu ve özel kesim temsilcilerinin de katıldığı belirtildi.
Toplantıda ele alınan konular şöyle sıralandı:
"Denizcilik sektörünün geliştirilmesi ve deniz taşımacılığında Türk sahipli gemilerin payının artırılması, kıyı tesislerinde hizmet kalemlerinin belirlenmesi, gemi ve yat acenteleri yönetmelik taslağı, limanlarda tekel acentelik durumu, limanlara girişte tek kart uygulaması, bayrak devletinin karada yetkilendirilmiş personel standartlarının uluslararası standartlardan daha ağır olması, denizcilik eğitimi veren meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve fakültelerin denizde güvenlik eğitim merkezinin bakım masrafları, tersane tekne imal çekek yeri işletme izin belgeleri ve denizcilik sektörü yer sorunları."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı
21 Ağustos 2020 15:10
|Soylu devreye girdi, polisler göreve iade edildi
21 Ağustos 2020 14:06
|Bakan Varank'tan, Özgür Demirtaş'ın Venezuela paylaşımına cevap
21 Ağustos 2020 12:06
|Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı
21 Ağustos 2020 11:28
|Bülent Arınç: Abdullah Gül karşıya geçmemeliydi
21 Ağustos 2020 09:29
|İşte Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin perde arkası
21 Ağustos 2020 08:43
|Savaşı göze alması Yunanistan'ın felaketi olur
21 Ağustos 2020 07:20
|Karadeniz karış karış taranıyor
21 Ağustos 2020 06:40
|Türkiye ve dünya bügünkü sürprizi bekliyor
21 Ağustos 2020 06:10
|Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Ağustos 2020 05:29