MEB, kimlerin mesleki çalışmalara katılmayacağını açıkladı

Bazı okul müdürlerinin, Cumhurbaşkanlığı Genelge ve yazılarına rağmen tüm öğretmenleri göreve çağırması yönünde yanlış işlemler yapması üzerine, MEB yeni bir yazı yayımladı.

Buna göre, yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunanlar hariç 60 yaş ve üzeri personel ile gebeler ve e-nabızdan barkodu belge alan kronik hastalar, mesleki çalışmalara katılmayacaktır.