MEB, kimlerin mesleki çalışmalara katılmayacağını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı hangi öğretmenlerin mesleki çalışmalara katılmayacağını açıkladı.
|21 Ağustos 2020 15:47
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Bazı okul müdürlerinin, Cumhurbaşkanlığı Genelge ve yazılarına rağmen tüm öğretmenleri göreve çağırması yönünde yanlış işlemler yapması üzerine, MEB yeni bir yazı yayımladı.
Buna göre, yönetici kadro ve pozisyonlarında bulunanlar hariç 60 yaş ve üzeri personel ile gebeler ve e-nabızdan barkodu belge alan kronik hastalar, mesleki çalışmalara katılmayacaktır.
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