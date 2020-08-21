1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Dönmez: Bulunan gaz son derece kaliteli

Bakan Fatih Dönmez: Yaklaşık 500 mttrelik bu rezervde gazla buluştuk. Sürekli testleri yapıldı yapılan test analizden sonra TPAO'dan çalışan uzmanlarımız gaz miktarını rezerv miktarını tespit ettiler. Testlerden sonra gaz son derece kaliteli
 21 Ağustos 2020 15:52
Yazdır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız." dedi.

Dönmez, Fatih sondaj gemisinde yaptığı açıklamada, bugünün Türkiye ve Türk milleti açısından tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

1970'li yıllarda İngiltere'nin 150, Norveç'in 30. denemesinde keşif yaptığını anımsatan Dönmez, "Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız." diye konuştu.

Söz konusu bölgedeki sismik çalışmalara 14 ay önce başlandığını kaydeden Dönmez, bu kapsamda yaklaşık 2 bin kilometrekare alanın "röntgen filminin çekildiğini" ifade etti.

Bakan Dönmez, verilerin TP uzmanları ve mühendisleri tarafından detaylı analiz edildikten sonra Tuna-1 lokasyonunda ilk sondaja karar verildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Fatih gemimizi Akdeniz'den önce İstanbul'a kule sökümü için çektik. Haydarpaşa'dan 29 Mayıs'ta Karadeniz'e uğurladık. Trabzon'da limanda montaj devam etti. 15 Temmuz'da oradan yola çıktı, 20 Temmuz'da matkap ilk defa dönmeye başladı. Şu an deniz seviyesinden 3 bin 500 metre aşağıdayız, buradaki denizin derinliği 2 bin 100 metre. Yaklaşık 1400 metre de karada ilerledik. İki önemli gaz kaynağı adını verdiğimiz rezervi kestik. 500 metrelik bu rezervde gazla buluştuk. Sondaja 1 hafta-10 gün ara verdik, sürekli olarak testleri yapıldı."

Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmalarından sonra uzmanlar ve yetkililerin rezerv miktarını tespit ettiklerini aktaran Dönmez, "İşlerimiz henüz bitmedi. Bin metre daha derine ineceğiz. Sismik veriler bize aşağıda benzer yapıda 2 katmanın daha olduğunu, dolayısıyla inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, gaz keşfi yapılan sahanın yaklaşık 250 kilometrekare olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yine bu bölgede en kısa sürede yeni tespit kuyularımızı açacağız ve bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız. Yapılan test ve analizlerden sonra gazın kalitesi de son derece iyi görünüyor. Maliyet açısından son derece olumlu yansıyacak. 6 bin kilometrekare daha sismik çalışma yapacağız bu bölgede. Arkadaşlarımız son derece umutlu. Biz her zaman inandık, büyük bir sabır, inanç ve tevekkülle bu yola çıktık. Her fırsatta kararlılığımızı belirterek 'Varsa mutlaka bulacağız' dedik. Cumhurbaşkanımız da 'Ancak arayanlar bulur' dedi. Aradık ve bulduk."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
13 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak'
21 Ağustos 2020 16:21		 Türkiye, tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini yaptı
21 Ağustos 2020 16:07
Bakan Albayrak: Bundan sonra cari fazlayı konuşacağız
21 Ağustos 2020 15:59		 Uzmanlar müjdeye ne dedi?
21 Ağustos 2020 15:43
Bakan Koca: Asıl zorluk izole hayatla başlıyor
21 Ağustos 2020 15:21		 Yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresi uzatıldı
21 Ağustos 2020 15:19
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
21 Ağustos 2020 13:58		 Fedakar sağlık çalışanları, vaka sayılarındaki artışı üzüntüyle izliyor
21 Ağustos 2020 13:15
Bakan Kurum vefat eden Belediye Başkanı Oflaz'ın ailesine ziyaret etti
21 Ağustos 2020 12:08		 Çocuklar forma istedi, komutan komando timini alıp maça geldi
21 Ağustos 2020 11:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:21 - 'Yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak'16:11 - Bu pazarda satıcılar da üreticiler de kadın16:07 - Türkiye, tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini yaptı16:00 - Sosyal güvenlikle ilgili 10 soru, 10 cevap15:59 - Bakan Albayrak: Bundan sonra cari fazlayı konuşacağız15:52 - Bakan Dönmez: Bulunan gaz son derece kaliteli
15:47 - Ankara'da toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi15:47 - MEB, kimlerin mesleki çalışmalara katılmayacağını açıkladı15:43 - Uzmanlar müjdeye ne dedi?15:37 - Bakan Karaismailoğlu: Denizcilikte bölgemizde lider ülke olacağız15:32 - Normalden iki kat daha ağır, araştırılmasını istiyor15:26 - YÖK'ten e-transkript müjdesi
15:21 - Bakan Koca: Asıl zorluk izole hayatla başlıyor15:19 - Yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresi uzatıldı15:11 - Valilikten 'elektronik kelepçe' iddialarına yalanlama15:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı15:05 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi
14:57 - Güleda'nın babası: Sanığa, mükafat gibi bir ceza verilmiş oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, 18 Eylül'e kadar okulda olacak
'Müjde' beklentisi altın fiyatlarını düşürdü
400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı
İşte Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin perde arkası
Konya'da oluşan obrukun rengi büyüledi
KPSS önlisans başvuru kılavuzu yayımlandı
Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı
Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Müftü, imamların promosyon parasını toplayıp makam aracı aldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zekeriya alp'in istifa etmesi 2
masterchef berk 3
sızlanmak 3
coronavirüsün mart ve nisan aylarından daha yaygın olması 3
musa orhan 1
kadıköydeki olayda polislerin gözaltına alınması 4
zonguldak 1
Eskişehir 2
malang sarr 1
Abbiiee 3
SON İLANLAR
Kağıthane Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Bolu Kıbrıscık SYDV Personel Alım İlanı
Şanlıurfa Belsan 25 Otobüs Kaptanı Alacak
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli 16 personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam