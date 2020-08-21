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Bakan Albayrak: Bundan sonra cari fazlayı konuşacağız

Bakan Albayrak: Bugün burada ifade edilen keşif 83 milyonun. Buradaki mevcut keşif ve potansiyelle inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari fazlayı konuşacağız
 21 Ağustos 2020 15:59
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Hazine ve Maliye Berat Albayrak, Karadeniz'de gerçekleştirilen doğal gaz keşfine ilişkin, "Buradaki bu potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız, döviz fazlasını konuşacağımız yeni dönemin de başladığını, yeni bir sürece girdiğimizi görmüş oldum." dedi.

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküple ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin bulunmasına yönelik müjdesinin ardından, keşfi yapan Fatih Sondaj Gemisi'nden açıklamada bulundu.

Bugün ülkenin milli enerji politikaları ve ekonomisi açısından tarihi bir günün yaşandığını belirten Albayrak, "Türkiye olarak bu yüzyılın kaderinin şekillendiği bugünlerde ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir sürece şahitlik ediyoruz. Bugünün bizim için şöyle bir anlamı var, milletimizin tarihinde ağustos zaferler ayı. Malazgirt'ten Mohaç'a, Büyük Taarruz'dan Sakarya'ya kadar hakikaten ağustos ayında çok büyük şanlı zaferlere imza atmışız. Bugün yine bir ağustos ayında, on yıllardır süre gelen, özellikle enerji alanında ülkemizin makus talihini tarihe gömdüğümüz büyük şanlı bir zafere imza attığımız bir sürece şahitlik ediyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir övünç kaynağı." diye konuştu.

- "Yeni bir sürece doğru gidiyoruz"

Albayrak, ülkenin enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alandaki tam bağımsızlık yolculuğunda büyük bir adımın atıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu süreç ülkemizi, 83 milyon vatandaşımızı yarınlara çok daha ümitli taşıyacak. Bugün burada ifade edilen keşif ve gazla, ülkemizin dört bir tarafındaki Hakkari'den Edirne'ye, Artvin'den Muğla'ya, Trabzon'dan Hatay'a 83 milyon vatandaşımızın her birinin övünçle, gururla, büyük bir sevinç yaşayacağı büyük adım atılıyor. İşin ekonomik boyutu itibarıyla burada gemideki arkadaşlarla teknik süreci değerlendirdikten sonra, çok net şunu ifade edebilirim ki hakikaten buradaki mevcut keşif ve potansiyelle birlikte inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldıracağız. Çünkü son 10 yıl ortalaması 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye. Bugün buradaki bu potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız, döviz fazlasını konuşacağımız yeni dönemin de başladığını, yeni bir sürece girdiğimizi görmüş oldum."

Türkiye'nin artık yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Albayrak, "Artık 'ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye' söyleminde yeni bir sürece doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, bu süreçteki çalışmaları nedeniyle başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez olmak üzere, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yöneticileri, Fatih Sondaj Gemisi'ndeki mühendisler ve tüm ekibe teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ailelerinden, çocuklarından, eşlerinden feragat ederek bu süreci ortaya koydular. Sayın Cumhurbaşkanımız, en başta size ilk günden itibaren bize inanarak arkamızda durduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Her şeyin ötesinde Cenabı Allah'a hamd ediyorum ki bizi başta sizlere ve milletimize mahcup etmediği için. Bugün bir kez daha şuna inanç ve imanla şahitlik ettim ki Cenabı Allah hiçbir emeği zayi etmiyor. İnanıyorsanız, çalışıyorsanız ve en önemlisi bir amaç, dava uğruna mücadele ediyorsanız Cenabı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. 2020'lerin Türkiye'sinde kalpten ilk günden beri inandığım bu sürecin, Cenabı Allah'ın nasibiyle bugün yeni çağı açtığına inanıyorum."
Anadolu Ajansı
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