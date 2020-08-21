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Trafik amiri yaralının başına güneş geçmesin diye başında bekledi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazada bölge trafik istasyon amirinin tavrı büyük takdir topladı.
 21 Ağustos 2020 16:34
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazada bölge trafik istasyon amirinin tavrı büyük takdir topladı.

Malkara-Keşan yolu Haliç Mahallesi civarında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan Malkara Bölge Trafik ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. 112 ekipleri yerde yatan yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Malkara Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amiri Mehmet Sait Engin de yaralıların başında bekleyip güneşe karşı gölge oldu. İstasyon Amiri Engin'in örnek davranışı büyük takdir topladı.
İhlas Haber Ajansı
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