Yeni vaka sayısı 1200 sınırına geriledi

Sağlık Bakanlığı 21 Ağustos 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1203 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 255 bin 723, can kaybı 6 bin 80 oldu.

Son 24 saatte 772 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 235 bin 569 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak. http://covid19.saglik.gov.tr' ifadelerini kullandı.

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