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Dünya basını 'müjde'yi böyle duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfini canlı yayında duyurdu. Dünya basını bu önemli gelişmeyi işte böyle duyurdu
 21 Ağustos 2020 16:47
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Dünya basını 'müjde'yi böyle duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda kamuoyunun merakla beklediği 'müjdeyi' açıkladı ve Karadeniz'de çok büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu duyurdu.

Erdoğan'ın tarihin en büyük keşiflerinden biri olarak değerlendirdiği bu haber dünyada da büyük yankı buldu.

Reuters, AP, AFP başta olmak üzere tüm haber ajansları Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz rezervini son dakika gelişmesi olarak paylaştı.

İşte dünyanın Türkiye'nin müjdesine verdiği tepkiler...

Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp büyüklüğünde doğal gaz rezervi bulduğunu yazdı.

Amerika'da yayın yapan The Washington Post haberi 'Erdoğan Karadeniz'de çok büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı' şeklinde duyurdu.

Rusya merkezli Sputnik ajansı da haberi 'acil' koduyla duyurdu. Rusya merkezli Sputnik'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede başka doğalgaz kaynaklarının bulunma ihtimalinin yüksek olduğu açıklamasına dikkat çekildi.

Yunan medyası Skai News, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını son dakika vererek, keşfin resmi olarak duyurulduğunu açıkladı. Ayrıca Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de faaliyetleri sürdürme mesajlarına da dikkat çekildi.

Birleşik Arap emirlikleri merkezli İngilizce yayın yapan The Nation da "Türkiye, Karadeniz'de önemli bir gaz keşfi gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi.

People's Daily New China açıklamanın ardından twit atarak 'Türkiye'nin önemli doğal gaz keşfini Erdoğan açıkladı' ifadesini kullandı.

İsrail yayını Jerusalem Post haberi 'Erdoğan bölgede daha fazla doğal gaz olduğunu da ekledi' ifadesiyle paylaştı.

Avrupa ağırlıklı yayın yapan Euronews'teki haberde, bulunan gazın 2023'te kullanıma hazır hale getirilmesinin planlandığı bilgisi verildi.

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan World From Cyprus'ta, bulunan miktarın yaklaşık 320 milyar metreküp olduğu ve Türkiye için yeni bir dönem açıldığının söylendiği bilgileri verildi.
Memurlar.Net
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