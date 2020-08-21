Promosyon parası ile makam aracı alan müftüye soruşturma
|21 Ağustos 2020 16:57
|Yazdır
Bingöl İl Müftülüğü, promosyon parası ile makam aracı alındığına dair iddialar üzerine Karlıova Müftüsü'ne soruşturma açtı.
İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan müfettiş istedi.
Konuyla ilgili yapılan açıklama
İlimiz Karlıova İlçe Müftülüğüne alınan hizmet aracı ile ilgili olarak bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Müftü, bağış adı altında tehditle para topladı" haberi üzerine İl Müftülüğümüzce açıklama gereği duyulmuştur.
Bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan haber ve iddialar üzerine konu tarafımızdan incelenmeye alınmış olup, konu ile alakalı olarak Diyanet İşleri Başkanlığından Müfettiş talep edilmek üzere işlem başlatılmıştır.
Söz konusu iddialar en kısa sürede Başkanlığımız tarafından görevlendirilecek müfettiş marifetiyle incelenecek ve hukuki işlem tesis edilecektir.
Konunun İl Müftülüğümüzce titizlikle takip edildiği hususu;
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Müftü, imamların promosyon parasını toplayıp makam aracı aldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Müftü, imamların promosyon parasını toplayıp makam aracı aldı
21 Ağustos 2020 13:33
|MSB: Musa O. hakkında 10 Temmuz'da ihraç istemli soruşturma açılmıştı
19 Ağustos 2020 21:24
|Covid-19 kararlarına aykırı davranan 2 muhtara soruşturma
15 Ağustos 2020 17:07
|Güvensizlik algısı yaratan aile hekimine soruşturma
14 Ağustos 2020 10:59
|Kırıkkale'de taziyeler yasaklandı, düğünler 4 saate indirildi
14 Ağustos 2020 10:33
|Eşine özel kadro açan Rektöre soruşturma
08 Ağustos 2020 22:32
|Eski rektör Okudan'a hayali ameliyat soruşturması
08 Ağustos 2020 09:56
|Belediye Başkanı, şoförünün eşiyle yasak aşk yaşadı
27 Temmuz 2020 09:49
|Seyyar satıcıyı darp eden zabıtalara soruşturma açıldı
22 Temmuz 2020 23:22
|Motosiklet ve bisiklet lastiği ithalatına soruşturma
22 Temmuz 2020 20:55