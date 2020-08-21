Promosyon parası ile makam aracı alan müftüye soruşturma

Bingöl İl Müftülüğü, promosyon parası ile makam aracı alındığına dair iddialar üzerine Karlıova Müftüsü'ne soruşturma açtı.

İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan müfettiş istedi.

Konuyla ilgili yapılan açıklama

İlimiz Karlıova İlçe Müftülüğüne alınan hizmet aracı ile ilgili olarak bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Müftü, bağış adı altında tehditle para topladı" haberi üzerine İl Müftülüğümüzce açıklama gereği duyulmuştur.

Bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan haber ve iddialar üzerine konu tarafımızdan incelenmeye alınmış olup, konu ile alakalı olarak Diyanet İşleri Başkanlığından Müfettiş talep edilmek üzere işlem başlatılmıştır.

Söz konusu iddialar en kısa sürede Başkanlığımız tarafından görevlendirilecek müfettiş marifetiyle incelenecek ve hukuki işlem tesis edilecektir.

Konunun İl Müftülüğümüzce titizlikle takip edildiği hususu;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.