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Doğalgaz rezervi kaç yıllık? Uzmanlar ne diyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük doğalgaz keşfi Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 sahasında yapıldı. 320 milyar metreküplük rezerv, 2019 rakamlarına göre Türkiye'nin 7 yıllık tüketimini karşılayabilecek. Gazı çıkarmak için yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yapılması gerekiyor. Gazı 2023 yılına kadar çıkarma hedefi iddialı bulunuyor.
 21 Ağustos 2020 17:05
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Doğalgaz rezervi kaç yıllık? Uzmanlar ne diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan piyasaların beklediği 'müjde'yi açıkladı. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin en büyük doğalgaz rezervinin bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin ekonominin çarklarının iyi işlemediği 2019 yılında 45 milyar metreküp gaz tükettiği düşünüldüğünde rezervin ülkenin ihtiyaçlarına 7 yıl yeteceği anlaşılıyor. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı doğalgazın metreküp fiyatı göz önüne alındığında ise rezervin büyüklüğü 60 milyar dolar civarında fakat Türkiye'nin Rusya'dan oldukça pahalı bir fiyattan gaz aldığını anımsatmak gerek. Yani uluslararası piyasada rezervin toplam değeri daha düşük oluyor.

AKTÜRK: REZERV MİKTARI OLUMLU
Türkiye'nin bu gazı çıkarmak için de önemli bir para harcaması bekleniyor. Sozcu.com.tr'ye konuşan Eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk rezerv miktarının olumlu olduğunu belirtiyor. Aktürk gazı çıkarmak için yüzer platform alınması gerektiğini belirtirken yatırım maliyetinin 5 milyar doları bulabileceğini söyledi. Aktürk şu açıklamalarda bulundu:

Elimizdeki sınırlı teknik veri ile değerlendirme yapmak zor ancak Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 320 milyar metreküplük rezervin "ispatlanmış rezerv" olduğunu varsayarsak güzel rakam. Çıkarmak için agresif bir hedef kondu, 2023'e kadar. Bu sürede yapmak kolay bir iş değil. Yüzer platform kiralanması ya da satın alınması gerekiyor. Teknik bilgi kısıtlı olduğu için rakam vermek zor ama yatırım maliyeti 5 milyar doları aşabilir. O bölgede söz konusu kuyu dışında başka kaynak olup olmadığı konusunda daha fazla araştırma yapmak gerekiyor.

YERLİ GAZ YABANCI GAZDAN UCUZ OLUR MU?
Sozcu.com.tr'ye konuşan enerji piyasaları konusunda uzman yazar Mehmet Kara rezerv ispatlanmışsa Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi. Kara, rezerv miktarının Türkiye için kritik olduğunu fakat dünya piyasasında fiyatları etkilemeyeceğini söylerken gazı üretme aşamasında BP, Chevron gibi dünya devleri ile çalışılmasına gerek olmadığını belirtti. Yerli üretim doğalgazın yabancı gazdan çok daha ucuz olmayacağını belirten Kara, "Liberal bir enerji piyasası varsa dünyada fiyatlar neyse sizde de o olur" açıklamasını yaptı.

Çıkarılacak olan gazın fiziki koşullarının iyi bilinmesi gerektiğini söyleyen Kara, "Saatte kaç metreküp gaz çıkabilir buradan belki uzun bir sürede rezerv çekilebilecek. Bu soruların yanıtlarını bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.

'BU İKİNCİ KEŞİF'
Uzun yıllar 18 Mart Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde görev yapan ve Karadeniz'deki arama çalışmalarına katılan Jeoloji Profesörü Doğan Perinçek de Karadeniz'de bulunduğu Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan tarafından duyurulan doğalgaz hakkında yaptığı açıklamada, "Zonguldak açıklarında yapılan bu keşif dışında bir de Akçakoca gaz sahamız var" dedi.

Jeoloji Profesörü Doğan Perinçek, bölgede yapılan çalışmalar hakkında, Erdoğan'ın açıklamasından kısa süre önce sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bölgede bulunan keşfin ilk olmadığı lakin Türkiye'nin ufkunu açacak bir keşif olduğunu belirten Perinçek, şunları söyledi:

Karadeniz'de doğalgaz bulundu. Akçakoca gaz sahasından sonra bu ikinci sahamız olacak. Sırada Doğu Akdeniz var. Başta TPAO olmak üzere katkı koyan, emek verenleri, ter dökenleri candan kutluyorum. Bu güne kadar Karadeniz'de 23 arama kuyusu açtık. Zonguldak açıklarında yapılan bu keşif dışında birde Akçakoca gaz sahamız var. Böylece iki keşif oldu. Kanımca bundan sonrada daha başka gaz ve petrol keşiflerimiz olacak. Yeni bulunan keşif, ilkinden daha değerli çünkü daha açıkta. Türkiye'nin ufkunu açacaktır.
Sözcü
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