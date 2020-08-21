Eylem hazırlığında yakalanan DAEŞ'li polise saldıracakmış

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ şüphelisi, polise yönelik saldırı planladığını itiraf etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma sonucunda yakalanan Suriye uyruklu 19 yaşındaki M.A, savcılıkta verdiği ifadesinde, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a 4 yıl önce katıldığını, orada bomba eğitimi aldığını anlattı.

Suriye'deyken terör örgütü bünyesinde aldığı eğitim için bilmediği bir yere götürüldüğünü belirten M.A, şunları söyledi:

"Araçlarla tahmini 1 güne yakın yol gittik. Sonra çöl gibi geniş bir alana götürdüler. Ben gözlerimi açtım. Gittiğimiz çöl gibi yerde bulunan dağın altında sığınaklar vardı. Uçakların bizi görmemesi için oralarda kaldık. Ancak neresi olduğunu tam olarak bilmiyorum. Sığınaklardan dışarı çıkınca uçaklar bizi görmesin diye çobanların giydiği çuval tarzı şeyleri kullanıyorduk. Burada yaklaşık 35 kişi silahlı eğitime başladık."

Eğitimden sonra DEAŞ'ın kendilerini ikişer üçer kişi olarak ayırdığını ve oluşturulan her birimin başka bölgelere gönderildiğini aktaran M.A, "Bizi Deyrizor civarında bir havaalanına indirdiler. Ara ara çıkan çatışmalar sonucu biz havaalanını alamadık. Burada uçaklar bizi bombaladı. Ben kafamdan ve sırtımdan ağır yaralandım." ifadesini kullandı.

- Hedefi polismiş

M.A. daha sonra dayısı ile Türkiye'ye geçmeye karar verdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"İki yıl önce kaçak yollarla Türkiye'ye geldik. İnegöl'de 5 iş yerinde yangın çıkardım. DEAŞ üyelerinin gönderdiği video ve resimleri izledikçe talimatlardan etkilendim. Birçok video izledim. Yaptığım kundaklama ve yangın eylemleri beni çok da tatmin etmedi. Ben de intihar bombacısı eylemi yapmaya karar verdim. Bunun için hazırlık yapmaya başladım. DEAŞ içindeyken aldığım bomba yapımı eylemleri ve videolardan izlediğim kadarıyla bir intihar yeleği yapmaya karar verdim. Ses getiren bir eylem yapabilmek istiyordum ancak benim için öncelikli hedef polis karakoluydu. En fazla 1 ay içerisinde tüm hazırlığımı tamamlayacaktım."

Türkiye'de herhangi bir DEAŞ'lıyla bağlantısı olmadığını öne süren M.A, "Biz 'yalnız kurtlara' verilen talimatlar 'kimseyi tanımayın' şeklindedir. Bu talimatları Telegram'dan ve haberlerden alırız. Beni yakalamamış olsaydınız benim de yalnız kurt olduğumu ancak eylem yaptıktan sonra anlardınız." iddiasında bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bombalı eylem hazırlığındayken polisin düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ üyesi M.A, dün "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından tutuklanmış, bağlantılı olduğu 5 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilmişti.