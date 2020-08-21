Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
|21 Ağustos 2020 17:38
|Yazdır
Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan 2 sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanığın ise beraatine karar verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar S.D. ve F.K. ile avukatları katıldı.
Sanık S.D. savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.
Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını ifade ederek, beraatine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık S.D'nin cezalandırılması, diğer sanığın ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, S.D'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, F.K'nin ise beraatine karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eylem hazırlığında yakalanan DAEŞ'li polise saldıracakmış
21 Ağustos 2020 17:22
|Pençe harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
21 Ağustos 2020 11:38
|İçişleri: İç güvenlik operasyonlarında 711 terörist etkisiz hale getirildi
21 Ağustos 2020 11:13
|FETÖ'ye eleman kazandıran sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi
21 Ağustos 2020 10:29
|Van'da FETÖ soruşturmasında 2 zanlı tutuklandı
21 Ağustos 2020 09:58
|Eski HDP vekili tecavüzü yine inkar etti
21 Ağustos 2020 07:30
|Saldırı girişimi Mehmetçiğin dikkati sayesinde önlendi
20 Ağustos 2020 19:32
|Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın yol kenarına tuzakladığı mayınlar imha edildi
20 Ağustos 2020 18:22
|Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
20 Ağustos 2020 17:53
|FETÖ'nün Fransa yapılanmasında yer alan sanığın 15 yıl hapsi istendi
20 Ağustos 2020 16:59