Sayıştay, görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
Sayıştay, görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
|21 Ağustos 2020 17:42
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Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Sonuçları
Başkanlık Makamının 21.05.2020 tarih ve 48716652-774.05.01-E.19011751 sayılı oluru ile oluşturulan Görevde Yükselme Sınav Kurulunun 20.08.2020 tarih ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen "Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Sonuç Listeleri" ekte yer almaktadır.
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