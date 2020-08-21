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Sayıştay, görevde yükselme sonuçlarını açıkladı

Sayıştay, görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
 21 Ağustos 2020 17:42
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Sayıştay, görevde yükselme sonuçlarını açıkladı

Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Sonuçları

Başkanlık Makamının 21.05.2020 tarih ve 48716652-774.05.01-E.19011751 sayılı oluru ile oluşturulan Görevde Yükselme Sınav Kurulunun 20.08.2020 tarih ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen "Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Sonuç Listeleri" ekte yer almaktadır.

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