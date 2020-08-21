1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bingöl'de bugüne kadar 16 kişi virüsten öldü

Bingöl Valisi Kadir Ekinci: Bingöl'de bugüne kadar 16 ölüm vakamız var Kovid-19 bağlı olarak. Sayı genellikle vermiyorum ama bu önemli bir sayı
 21 Ağustos 2020 17:48
Yazdır
Bingöl'de bugüne kadar 16 kişi virüsten öldü

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bingöl'de bugüne kadar 16 ölüm vakamız var Kovid-19 bağlı olarak. Bingöl nüfusu ölçeğinde Kovid-19'a bağlı bu ölüm oranı ciddi bir rakam." dedi.

Vali Ekinci, Özel İdare Sekreterliği yerleşkesinde bir araya geldiği gazetecilere, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için İl Salgın Denetim Merkezi'ni kurduklarını ve bu merkezin altında mahalle denetim ekiplerini oluşturduklarını belirten Ekinci, "Bu mahalle denetim ekiplerinde kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri, çalışanları, öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, muhtarlarımız, apartman yöneticileri, site yöneticileri gibi birimler var." bilgisini paylaştı.

- "Konvoylar sadece 5 araçla sınırlı olacak"

Düğün konvoylarına kısıtlama getirildiğini ifade eden Ekinci, salgının en az kayıpla atlatılması için vatandaşların daha hassas davranmalarını istedi.

Vatandaşları mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaya davet eden Vali Ekinci, şunları söyledi:

"Köy ve mahalle düğünlerinde toplu yemek verilmesi yasaklandı. Toplu yemeklerle birlikte ne yazık ki maskeler açılıyor ve uzunca bir süre maskesiz, yakın bir mesafe temas oluşuyor. Dolayısıyla köy ve mahalle düğünlerinde toplu yemeği kaldırdık. Yine düğünler sonrası bir konvoy oluşuyor. Bu konvoylarda hem yüksek sesle müzik dinlenmesi hem araç içinde tedbirsiz yakın temas hem de şehrin belirli merkezlerinde durup halay çekilmesi vardı, bunların hepsini yasakladık. Bundan sonra konvoylar sadece 5 araçla sınırlı olacak."

Salgından en çok 65 yaş ve üzeri vatandaşların etkilendiğini, bunun da kendilerini üzdüğünü vurgulayan Ekinci, hiç kimsenin bu hastalığa yakalanmasını istemediklerini dile getirdi.

Ekinci, şöyle devam etti:

"Bingöl'de çıkan toplam vakaların içinde ne yazık ki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın oranı yüzde 23 ve bu bizi çok ciddi anlamda üzüyor. Çünkü bu yaş gruplarında başka hastalıkların olmasından dolayı koronavirüs bulaşması halinde diğer hastalıkları da tetikliyor ve ne yazık ki ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Bingöl'de bugüne kadar 16 ölüm vakamız var Kovid-19 bağlı olarak. Sayı genellikle vermiyorum ama bu önemli bir sayı. Bingöl nüfusu ölçeğinde Kovid-19'a bağlı ölüm oranı ciddi bir rakam. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın bu hassasiyeti algılaması için söylüyorum bu rakamı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tekstil fabrikasında 43 kişide virüs çıktı, üretim durdu
21 Ağustos 2020 17:59		 Ankara'da toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi
21 Ağustos 2020 15:47
Normalden iki kat daha ağır, araştırılmasını istiyor
21 Ağustos 2020 15:32		 Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin lira
20 Ağustos 2020 23:18
Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kamp alanları belirlenecek
20 Ağustos 2020 19:27		 'Maviyle yeşilin birleştiği yer'de hedef 1 milyon ziyaretçi
20 Ağustos 2020 19:18
Köpeğini sevdi diye çocuğa saldırdı
20 Ağustos 2020 16:05		 10 kişide virüs çıkınca muhtar, köyü karantinaya aldı
20 Ağustos 2020 15:07
Van Gölü'ne 'yüzen otel' projesi onaylandı
20 Ağustos 2020 14:36		 Baba oğul el ele ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar
20 Ağustos 2020 11:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:59 - Tekstil fabrikasında 43 kişide virüs çıktı, üretim durdu17:54 - İYİ Parti'den 'Karadeniz'de bulunan doğal gaz' değerlendirmesi17:48 - Bingöl'de bugüne kadar 16 kişi virüsten öldü17:42 - Sayıştay, görevde yükselme sonuçlarını açıkladı17:38 - Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası17:29 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
17:22 - Eylem hazırlığında yakalanan DAEŞ'li polise saldıracakmış17:18 - Soyunma kabinlerini röntgenleyen sapığa meydan dayağı17:15 - 'Müjde' açıklaması doları nasıl etkiledi?17:13 - Hamile kadına doğum yaptıran kadın polise başarı belgesi17:05 - Doğalgaz rezervi kaç yıllık? Uzmanlar ne diyor?16:59 - TBMM Başkanı Şentop: Milletimiz için tarihi bir gün, bir dönüm noktası.
16:57 - Promosyon parası ile makam aracı alan müftüye soruşturma16:50 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi16:47 - Dünya basını 'müjde'yi böyle duyurdu16:34 - Trafik amiri yaralının başına güneş geçmesin diye başında bekledi16:21 - 'Yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak'
16:11 - Bu pazarda satıcılar da üreticiler de kadın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, 18 Eylül'e kadar okulda olacak
'Müjde' beklentisi altın fiyatlarını düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı
400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
Konya'da oluşan obrukun rengi büyüledi
İşte Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin perde arkası
KPSS önlisans başvuru kılavuzu yayımlandı
Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı
Müftü, imamların promosyon parasını toplayıp makam aracı aldı
Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Abbiiee 3
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 2
damak çikolata twiti 2
kocaeli 2
erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjde 3
sızlanmak 3
masterchef berk 2
coronavirüsün mart ve nisan aylarından daha yaygın olması 3
sosyal medyanın gücü 1
zekeriya alp'in istifa etmesi 2
SON İLANLAR
Kağıthane Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Bolu Kıbrıscık SYDV Personel Alım İlanı
Şanlıurfa Belsan 25 Otobüs Kaptanı Alacak
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli 16 personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam