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Tekstil fabrikasında 43 kişide virüs çıktı, üretim durdu

Zonguldak'ta tekstil fabrikasında çalışanlar karantinaya alındı. 155 işçiden 43 kişide korona virüs tespit edilen fabrikada üretim durdu. Çalışan işçiler evlerine gönderildi.
 21 Ağustos 2020 17:59
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Tekstil fabrikasında 43 kişide virüs çıktı, üretim durdu

Zonguldak'ta tekstil fabrikasında çalışanlar karantinaya alındı. 155 işçiden 43 kişide korona virüs tespit edilen fabrikada üretim durdu. Çalışan işçiler evlerine gönderildi.

Çınartepe Mahallesi Baştarla Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerden bazıları korona virüs belirtileri üzerine hastaneye başvurdu. Testleri pozitif çıkan işçiler karantinaya alındı. Filyasyon çalışması yapılırken belirti görülen işçilere de test uygulandı. Toplamda 155 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında testi pozitif çıkan 43 işçinin yanı sıra diğer işçiler de karantinaya alınırken, fabrikada üretim durarak kapatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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