Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
|21 Ağustos 2020 18:50
|Yazdır
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,40 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,19, dolar/TL yüzde 0,38, avro/TL yüzde 0,93 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.077,29, en yüksek 1.141,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,40 artarak 1.109,88 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,19 kayıpla 456,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,21 azalışla 3.027,00 liraya düştü. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 740,00 liraya geriledi.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 değer kaybederek 7,3450 liraya, avro da yüzde 0,93 azalışla 8,6360 liraya düştü.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,42 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,97 ile hisse senedi fonları oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Borsa günü düşüşle tamamladı
21 Ağustos 2020 18:40
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
21 Ağustos 2020 17:29
|'Müjde' açıklaması doları nasıl etkiledi?
21 Ağustos 2020 17:15
|'Müjde' beklentisi altın fiyatlarını düşürdü
21 Ağustos 2020 11:38
|Dolar ve euro 'müjde'yi bekliyor
21 Ağustos 2020 10:34
|Borsa, 3 haftanın en yüksek kapanışını yaptı
20 Ağustos 2020 18:23
|Gün sonu döviz fiyatları
20 Ağustos 2020 17:14
|Altının kilogramı 459 bin 750 liraya geriledi
20 Ağustos 2020 16:41
|Merkez Bankası rezervleri azaldı
20 Ağustos 2020 14:56
|Merkez Bankasından yeni 'altın ve dolar' hamlesi
20 Ağustos 2020 14:40