1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu hastanede hastalar 'online' muayene ediliyor

KOÜ Hastenesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk: Nisan ayının başında Sosyal Güvenlik Kurumuna bu uygulamaya başlama isteğimizi bildirdik ve o tarihten itibaren gastroenteroloji, genel cerrahi ve psikiyatri polikliniklerinde hastalarımıza WhatsApp üzerinden hizmet vermeye başladık
 21 Ağustos 2020 19:41
Yazdır

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastaların internet üzerinden görüntülü muayene edilmesi için geliştirdiği "İnternet Polikliniği" hizmetinden 4 bine yakın hasta yararlandı.

Hastane tarafından başlatılan "İnternet Polikliniği Randevusu" hizmetiyle aile hekimliği, gastroenteroloji, genel cerrahi ve psikiyatri poliklinikleri, nisan ayı başından bu yana internet üzerinden hasta kabulüne başladı.

Sistem sayesinde telefonunda WhatsApp programı yüklü olan hastalar, internet üzerinden aldıkları randevuyla hastaneye gitmeden doktorlarla görüntülü görüşüp muayene olabiliyor.

- "Uygulamayı hastaların pandemi sürecinde mağdur olmaması için başlattık"

KOÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle hastanelere gelmekte sorun yaşayabilecek hasta gruplarının bu süreçte mağdur olmasını istemediklerinden uygulamayı başlattıklarını belirtti.

Bu doğrultuda hastanelerinde "İnternet Polikliniği Randevusu" sistemini kurduklarını aktaran Cantürk, nisan ayı başlarında sistem üzerinden hasta kabulüne de başladıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün koronavirüs vakalarında evde tedavide yeni bir uygulamaya geçileceğini ve hekimlerin "Teletıp" denilen sistem sayesinde hastalarıyla doğrudan görüşme yapacaklarını açıkladığını anımsatan Cantürk, "Bakanımızın bu açıklaması bizi çok mutlu etti, kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi olarak nisan ayının başında Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bu uygulamaya başlama isteğimizi bildirdik ve o tarihten itibaren gastroenteroloji, genel cerrahi ve psikiyatri polikliniklerinde hastalarımıza WhatsApp üzerinden hizmet vermeye başladık. Pandemi sürecinde 3 bin 500-4 bin hastamız bu hizmetten yararlandı. Bu uygulamayı devam ettiriyoruz. Özellikle hastaneye gelemeyecek olan hastalarımızın işlerini daha rahat bir şekilde yapıyoruz. Kovid-19'la karşı karşıya kalmasını azaltmaya çalışıyoruz. Burada bu işi ilk yapan devlet üniversitelerinden biri, belki de ilki olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet vereceğimizi belirtmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu pazarda satıcılar da üreticiler de kadın
21 Ağustos 2020 16:11		 TİGEM bu yıl 110 tay daha satmaya hazırlanıyor
21 Ağustos 2020 11:09
En fazla maskeyi Almanya'ya sattık
21 Ağustos 2020 08:22		 Ekonomi için Osmanlı'da da kullanılan 'esham' modeli önerisi
21 Ağustos 2020 07:20
Bilet bedelinden kesinti yapılamayacak
21 Ağustos 2020 06:50		 Turkcell'in yüzde 51 hissesinin Varlık Fonu'na devrine onay verildi
20 Ağustos 2020 15:29
Bakan Pekcan 6 aylık e-ticaret verilerini açıkladı
20 Ağustos 2020 13:20		 Bakan Pekcan, fuarların düzenlenmeye başlanacağı tarihi açıkladı
19 Ağustos 2020 13:37
Emzik ve biberonda yerliye gün doğdu!
19 Ağustos 2020 08:14		 Tüpraş'ın dolar oyunu: Krediler yatırıma değil, dolar mevduatına yapılıyor
19 Ağustos 2020 07:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:41 - Bu hastanede hastalar 'online' muayene ediliyor19:29 - Emlakçılıkta yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor19:15 - CHP'den Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin açıklama19:11 - İki ilde daha 65 yaş ve üstüne kısıtlama getirildi19:07 - Beş ilden yeni karantina haberleri geldi18:55 - Virüs tedavisi gören kişilerin bilgilerinin paylaşılmasına soruşturma
18:53 - İş dünyası Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ne dedi?18:50 - Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi18:40 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:26 - Ünlü iş adamının evinde şüpheli ölüm18:14 - Karantinada olmasına rağmen Valiliğe girmeye çalışırken yakalandı17:59 - Tekstil fabrikasında 43 kişide virüs çıktı, üretim durdu
17:54 - İYİ Parti'den 'Karadeniz'de bulunan doğal gaz' değerlendirmesi17:48 - Bingöl'de bugüne kadar 16 kişi virüsten öldü17:42 - Sayıştay, görevde yükselme sonuçlarını açıkladı17:38 - Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası17:29 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
17:22 - Eylem hazırlığında yakalanan DAEŞ'li polise saldıracakmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenler, 18 Eylül'e kadar okulda olacak
'Müjde' beklentisi altın fiyatlarını düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı
400 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
Konya'da oluşan obrukun rengi büyüledi
İşte Erdoğan'ın açıklayacağı müjdenin perde arkası
KPSS önlisans başvuru kılavuzu yayımlandı
Müftü, imamların promosyon parasını toplayıp makam aracı aldı
Bakan Albayrak'tan 'Müjdeler olsun' paylaşımı
Dört üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal medyanın gücü 1
25.08.2020 paok vs beşiktaş maçı 2
masterchef 3
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 2
erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı müjde 4
Abbiiee 3
damak çikolata twiti 2
kocaeli 2
masterchef berk 2
memurlar.net sözlükte keyif kaçıran durumlar 1
SON İLANLAR
Kağıthane Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Bolu Kıbrıscık SYDV Personel Alım İlanı
Şanlıurfa Belsan 25 Otobüs Kaptanı Alacak
ESKİ, Eski Hükümlü İşçi Alacak
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli 16 personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam