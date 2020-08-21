Dünya genelinde koronavirüs vakası sayısı 23 milyonu aştı
|21 Ağustos 2020 20:25
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 23 milyonu geçti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 23 milyon 6 bin 235'e ulaştı.
Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 5 milyon 765 bin 231 kişi Kovid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla, Brezilya (3 milyon 513 bin 39), Hindistan (2 milyon 969 bin 125), Rusya (946 bin 976), Güney Afrika (599 bin 940), Peru (567 bin 59), Meksika (543 bin 806), Kolombiya (513 bin 719), İspanya (404 bin 229), Şili (391 bin 849), İran (354 bin 764).
Türkiye'de vaka sayısı 254 bin 520'ye ulaştı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 799 bin 570 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19'a yakalanan 15 milyon 623 bin 151 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 6 milyon 580 bin 135 aktif vaka bulunuyor.
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