Sağlık Bakanı Koca: Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu 32 vaka sayısı ve karantinaya yol açmasının hikayesini paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından Kovid-19 belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu vaka sayısının nasıl artığına ilişkin bilgi notunu yayımladı.

Koca, "Özetini okuyacağınız olay, belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu, 32 vaka sayısına ve karantinaya yol açmasının hikayesidir. İyi haberle gündem olalım. Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu'daki olaya ilişkin bilgi notunda, şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Bakanım, Ordu'daki olayda bulas ve karantina süreci su sekilde gerçeklesmistir. Iki aile dügün için Istanbul'dan birlikte hareket etmis. Seyahat sırasında belirtileri olan, daha sonra da pozitif oldugu tespit edilen kisi yolculuk esnasında bir araçtan digerine geçmis. Böylece iki araçtakiler de temaslı olmus. Dügün hazırlıklarında kendisinin makyaj malzemeleri baska hanımlar tarafından kullanılmıs. Iki gün süren, kurallara uyulmayan, yemekli, oyunlu dügünde bulas hızlıca gelismistir. Filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan sonra 13 kisiye tanı koymus, 65 yakın temaslı tespit edilmistir. Kınanın ve dügünün yapıldıgı bölge karantinaya alınmıstır. Karantina süreci içinde dügün kaynaklı toplam vaka sayısı 32'ye ulasmıstır. Son vakayı takiben 14 gün hiç yeni vaka tespit edilmemesi üzerine bölgenin karantinası kaldırılmıstır."