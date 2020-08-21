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Pozitif vakaların görüldüğü köyün 2 mahallesinde karantina süresi uzatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde 2 mahallede, birden fazla korona virüs vakasının tespit edilmesi dolayısıyla alınan karantina süresi uzatıldı
 21 Ağustos 2020 20:52
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Pozitif vakaların görüldüğü köyün 2 mahallesinde karantina süresi uzatıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Akkışla köyünde 2 mahallede, birden fazla korona virüs vakasının tespit edilmesi dolayısıyla alınan karantina süresi uzatıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Akkışla köyü Gökçeler Mahallesi ve Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkiinde 8 Ağustos 2020 tarihinde alınan 14 günlük karantina süresinin uzatıldığı belirtildi. Karantina süresi boyunca pozitifli vakaların olması ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle karantina süresinin uzatıldığının ifade edildiği açıklamada, "İlçemiz Akkışla köyüne bağlı Gökçeler Mahallesi ve Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkiinde birden fazla Covid-19 pozitifli vakaların olması ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle Covid-19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığını korunması amacıyla 22 Ağustos 2020 tarihi saat 24.00'a kadar uygulanacak olan karantina suresinin giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla 03.09.2020 tarihi saat 24.00'a kadar uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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