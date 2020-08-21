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Trump: Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi

ABD Başkanı Donald Trump, "Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramamı istedi" dedi.
 21 Ağustos 2020 21:18
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Trump: Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Erdoğan'ı aramamı istedi

ABD Başkanı Donald Trump, "Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramamı istedi" dedi.

ABD'de Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimleri yaklaşırken adaylar mitinglerine devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania eyaletinin Old Forge kentinde dün yaptığı miting sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkisinden bahsetti. Trump, diğer ülke liderlerinin Erdoğan ile görüşmesi için kendisinden yardım istediğini iddia ederek, "Bir ülkenin lideri beni arayarak, çok iyi anlaştığım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramamı istedi. Dedi ki 'Lütfen bana bir iyilik yap ve Erdoğan'ı ara'. Ben de 'Neden sen aramıyorsun?' diye sordum. 'Onun saygı duyduğu tek kişi sensin' dedi" ifadelerini kullandı. Başkan Trump, Erdoğan'ın ABD'ye değil kendisine saygı duyduğunu dile getirdi.

Öte yandan Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında liderlerin "Erdoğan, bir tek seni dinler bizi dinlemiyor" dediklerini öne sürmüştü.
İhlas Haber Ajansı
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