Çıkarılacak gazın maddi değeri belli oldu

Bakan Dönmez: "Bu gazın (Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerv) ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz."

İşte Bakan Dönmez'in açıklamaları:

14 ay önce bu bölgede sismik araştırma çalışmalarına başladık. Yerin röntgenini çekiyoruz. Sonra da uzmanlarımız burada değerlendirme yapıyorlar. Potansiyel bölgeler belirlendikten sonra da arkadaşlarımız buraya sondaj yapılması tavsiyesinde bulundu.

2100 metre civarında bir deniz derinliği var bu bölgede. 1400 metrelik kazından sonra 2 adet gaz akışları gelmeye başladı. Teknik ekip bunları test etti. Basınç okumaları yapıldı. Ve biz bölgede gaz olduğu kararına vardık.

Hasretle beklediğimiz konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledik. Bugünde müjdeli haberi Cumhurbaşkanımızın ağzından duyduk

2004'ten beri Karadeniz'de yabancı şirketlerle birlikte 6 tane derin deniz sondajı yaptık.

"GAZIN DEĞERİ 65 MİLYAR DOLAR"

Potansiyeli en yüksek bölgede ilk sondajımızı yaptık. Farklı alanlarda da sismik çalışmalarımızı yapacağız. Bize yakın sahalarda keşifler oldu ama miktar düşüktü. Hedefimiz açıklanan rakamın yukarı yönlü revizesi.

Yeni kaynak bulamazsak bile bu gaz 7-8 yıllık ihtiyacı karşılar. Gaz ve petrol fiyatlarını bilmeden geleceğe dönük bir tahmin zor olacaktır.

Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar. Vatandaşların kullanacağı doğalgaz, ithal ettiğimiz gaza göre daha ekonomik olacak.

Bundan sonraki işlerimiz, sondaj ve sismik faaliyetlerimizi kendi imkanlarımızla yapacağız.

"İŞLETME TÜRKİYE PETROLLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK"

Boru hattını ihale usulüyle yapabiliriz. İşletme, Türkiye Petrolleri tarafından yürütülecek. Kaynaktan evdeki ocağa kadar yerli ve milli imkanlarla bu süreci yönetecek güce sahibiz.

81 ilimizde doğalgaz kullanıyoruz. Dünyada bu şekilde şebeke genişleten başka bir ülke yok. Birçok malzemeyi yerli sanayi üzerinden yürütüyoruz.

Doğalgaz ve petrole 40 milyar dolar seviyesinde ücret ödüyoruz. Bunları azaltacağız ve cari açıkta pozitif katkı sağlayacağız.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ ÇALIŞMALAR

Yunanistan bizim kıta sahanlığımızı da işgal edecek şekilde bir ekonomik alan belirlediler.

GKRY'nin hakkaniyete sığmayan bir şekilde münhasır ekonomik bölge belirlemesinin uluslararası hukuka uygun olmadığını başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere defalarca söyledik.

Kimsenin malında gözümüz yok ama kimse de bizim yetki alanımıza, malımıza göz dikmesin.

Yunanistan ile Mısır'ın yaptığı anlaşma göre bizim için yok hükmündedir, biz geçersiz sayıyoruz.