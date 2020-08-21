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Dışişlerinden 'Kariye Camii ve Ayasofya Camii' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kariye Camii, Ayasofya Camii ve topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi ülkemizin mülkiyetindedir" dedi
 21 Ağustos 2020 21:41
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kariye Camii, Ayasofya Camii ve topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi ülkemizin mülkiyetindedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kariye Camii'nin ibadete açılması vesilesiyle Yunanistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklama hakkındaki soruya, "Kariye Camii, Ayasofya Camii ve topraklarımız üzerinde yer alan bütün kültür varlıklarımız gibi ülkemizin mülkiyetindedir" cevabını verdi. Sözcüsü Aksoy, "Kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneğimiz ve uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve sorumluluklarımız çerçevesinde tüm kültürel varlıklarımızı en titiz şekilde korumaktayız. Altını çizmek isteriz ki, bir dünya miras alanında yapılan statü değişikliği, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'ye aykırılık teşkil etmemektedir. Kendi topraklarındaki Osmanlı mirası cami ve mescitleri kiliseye çeviren Yunanistan, diğer dinlere saygı konusunda bize söz söyleyecek en son ülkedir. Yine kendi ülkesindeki Türk Azınlığın insan hak ve özgürlüklerini uluslararası anlaşmalara rağmen her türlü baskıcı uygulamayla kısıtlayan Yunanistan'ın bu konuda bize ders vermeye kalkması ise hadsizliktir. Yunanistan'ın tarihsel kompleksleriyle bölgede suni gündem çabası başarısızlığa mahkumdur. Yunanistan'ı bir kez daha tarihiyle barışmaya ve Müslümanların kendi ülkesinde ibadetlerini yerine getirmeleri için gereken imkanları sağlamaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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