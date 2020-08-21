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Meteorolojiden o il için sağanak uyarısı

Kars çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor
 21 Ağustos 2020 21:47
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Meteorolojiden o il için sağanak uyarısı

Kars çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmeye göre, 21.30-23.00 saatlerinde Kars çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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