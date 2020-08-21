Meteorolojiden o il için sağanak uyarısı
Kars çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor
|21 Ağustos 2020 21:47
|Yazdır
Kars çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmeye göre, 21.30-23.00 saatlerinde Kars çevrelerinde kısa süreli ve yerel olarak, kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı bekleniyor.
Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tekstil fabrikasında 43 kişide virüs çıktı, üretim durdu
21 Ağustos 2020 17:59
|Bingöl'de bugüne kadar 16 kişi virüsten öldü
21 Ağustos 2020 17:48
|Ankara'da toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi
21 Ağustos 2020 15:47
|Normalden iki kat daha ağır, araştırılmasını istiyor
21 Ağustos 2020 15:32
|Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin lira
20 Ağustos 2020 23:18
|Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kamp alanları belirlenecek
20 Ağustos 2020 19:27
|'Maviyle yeşilin birleştiği yer'de hedef 1 milyon ziyaretçi
20 Ağustos 2020 19:18
|Köpeğini sevdi diye çocuğa saldırdı
20 Ağustos 2020 16:05
|10 kişide virüs çıkınca muhtar, köyü karantinaya aldı
20 Ağustos 2020 15:07
|Van Gölü'ne 'yüzen otel' projesi onaylandı
20 Ağustos 2020 14:36