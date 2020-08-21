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MEB sorumluluk sınavlarını yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluk sınavlarının, 31 Ağustos ila 11 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıkladı
 21 Ağustos 2020 22:25
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MEB sorumluluk sınavlarını yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı bugün yayınlandığı '2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' konulu yazı ile 31 Ağustos ila 11 Eylül tarihleri arasında sorumluluk sınavlarının yapılacağını açıkladı.

İşte resmi yazı;

Memurlar.Net
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