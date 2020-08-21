Vergi dairesi başkanlarının görev yeri değişti
Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dairesi başkanlarının görev yeri değişti
|21 Ağustos 2020 22:48
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Valilik: Açığa alınan polisler görevlerine iade edildi
21 Ağustos 2020 22:11
|Dışişlerinden 'Kariye Camii ve Ayasofya Camii' açıklaması
21 Ağustos 2020 21:41
|Üç ilde daha 65 yaş ve üstüne kısıtlama getirildi
21 Ağustos 2020 20:56
|Pozitif vakaların görüldüğü köyün 2 mahallesinde karantina süresi uzatıldı
21 Ağustos 2020 20:52
|Yeni vaka sayısı 1200 sınırına geriledi
21 Ağustos 2020 20:28
|Emlakçılıkta yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
21 Ağustos 2020 19:29
|Virüs tedavisi gören kişilerin bilgilerinin paylaşılmasına soruşturma
21 Ağustos 2020 18:55
|Karantinada olmasına rağmen Valiliğe girmeye çalışırken yakalandı
21 Ağustos 2020 18:14
|Sayıştay, görevde yükselme sonuçlarını açıkladı
21 Ağustos 2020 17:42
|YÖK'ten e-transkript müjdesi
21 Ağustos 2020 15:26