22 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
|22 Ağustos 2020 00:01
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye Bursa Buluşması'na katılacak, millet bahçesini ziyaret edecek, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydan Projesi alanında incelemede bulunacak, il koordinasyon toplantısına katılacak, Sıcaksu ve Yunuseli Eski Havaalanı Dönüşüm alanlarında inceleme yapacak.
(Bursa/10.30-17.30)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sungurlu, Alaca ve Çorum'da esnaf ziyaretinde bulunacak.
(Çorum/11.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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