Coronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
Sivas'ta, koronavirüse yakalanan ve 1 haftalık tedavisinin ardından virüsü yenen Sami Yılmaz (75), hastane koridorunda müzik eşliğinde 'harmandalı' oynayarak taburcu oldu. Yılmaz'ın bu anı ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
|21 Ağustos 2020 23:48
|Yazdır
Kentte yaşayan Sami ve Emine Yılmaz (72) çifti, baş ve kas ağrısı ile nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yaşlı çift, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı. Yılmaz çifti, 1 hafta süren tedavinin ardından taburcu edildi. Taburcu olduğu sırada Sami Yılmaz, virüsü yenmesini müzik eşliğinde 'harmandalı' oynayarak kutladı. Yılmaz'ın bu anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|61 yıllık cezaevi halk kütüphanesi oldu
22 Ağustos 2020 00:00
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
21 Ağustos 2020 23:23
|TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı
21 Ağustos 2020 22:39
|Çıkarılacak gazın maddi değeri belli oldu
21 Ağustos 2020 21:30
|Sağlık Bakanı Koca: Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor
21 Ağustos 2020 20:45
|Doğalgaz rezervi Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacak?
21 Ağustos 2020 20:04
|İş dünyası Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ne dedi?
21 Ağustos 2020 18:53
|Trafik amiri yaralının başına güneş geçmesin diye başında bekledi
21 Ağustos 2020 16:34
|'Yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak'
21 Ağustos 2020 16:21
|Türkiye, tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini yaptı
21 Ağustos 2020 16:07