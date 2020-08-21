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Coronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı

Sivas'ta, koronavirüse yakalanan ve 1 haftalık tedavisinin ardından virüsü yenen Sami Yılmaz (75), hastane koridorunda müzik eşliğinde 'harmandalı' oynayarak taburcu oldu. Yılmaz'ın bu anı ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
 21 Ağustos 2020 23:48
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Kentte yaşayan Sami ve Emine Yılmaz (72) çifti, baş ve kas ağrısı ile nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yaşlı çift, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı. Yılmaz çifti, 1 hafta süren tedavinin ardından taburcu edildi. Taburcu olduğu sırada Sami Yılmaz, virüsü yenmesini müzik eşliğinde 'harmandalı' oynayarak kutladı. Yılmaz'ın bu anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı
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