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İnternet ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele için Siberay programı hayata geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek ve vatandaşları bilgilendirmek için Siberay programının hayata geçirildiğini açıkladı.
 21 Ağustos 2020 23:53
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Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Siberay programı ile toplumun her bir ferdinin interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı, etkili şekilde kullanmasını sağlamaya yönelik faaliyetler, içerikler, çalıştaylar, çevrimiçi ve çevrimdışı konferanslar, ürünler geliştirilerek, bu sayede örf, adet ve milli kültüre bağlı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamanın amaçlandığı belirtildi.

Siberay ile ilgili detaylı bilgilere, "www.siberay.com" ve programın sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.
Anadolu Ajansı
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