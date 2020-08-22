61 yıllık cezaevi halk kütüphanesi oldu
|22 Ağustos 2020 00:00
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Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hacıali Öztürk mahallesinde 1958 yılında 40 kişi kapasiteli 4 koğuşta faaliyet göstermeye başlayan cezaevi, geçtiğimiz yıl Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı. 61 yıl mahkumları ağırlayan cezaevi, bundan sonra kitaplara ev sahipliği yapacak.
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali annesinin ismini taşıyacak olan kütüphanenin restorasyon ve Kütüphaneye dönüştürülmesini Bali ailesi üstlendi. Sebiha Aziz Bali Halk Kütüphanesi olarak hizmet verecek olan eski cezaevi de bir koğuş eski halini korurken, diğer koğuşlar ise kitaplarla dolacak.
Sebiha Aziz Bali Halk kütüphanesinin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Milliyetçi Harekat Partisi Milletvekili Muhuttin Taşdoğan, AK Parti Gaziantep 26. Dönem Milletvekili Şamil Tayyar, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfü Kotan, İslahiye Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jnadarma Bölük Komutanı J. Binbaşı Ümit Tahta ve daire amirleri katıldı.
Kültür ve Turizim Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan Bali ailesine teşekkür ederek, "Bali ailesine İslahiye'ye böyle bir eseri kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Bugün burada bir kütüphanenin açılışı var. Geçmişte burada insanlar mahpusken, ruhlarını hür bırakacak olan kitaplardı" dedi.
Cezaevinin kütüphaneye dönüştürülmesini sağlayan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Ben bu kürsüde çok konuşmalar yaptım, ancak bugün çok heyecanlıyım. Çocukluğumun geçtiği mahallede bulunan bu cezaevini kütüphaneye dönüştürülmesinde katkıları bulunan herkese teşekkür ederim. Annem Sebiha Bali ölümünün birinci yılı olan 21 Ağustos 2020 tarihi benim için hem üzüntü hemde sevinç tarihi olacaktır" diye konuştu.
Protokol üyeleri, daha sonra kütüphanenin açılışını yaparak kütüphaneyi gezdi. Program yemek sonrası yesemek açık hava müzesi programı ile son buldu.
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