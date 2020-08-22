Bakan Albayrak: Bize güvenen herkese teşekkür ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Zonguldak açıklarındaki Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından arayan ve mesaj atan herkese teşekkür ederek, "Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
|22 Ağustos 2020 01:13
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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin ardından vatandaşların verdiği tepkilere teşekkür etti.
Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasına vatandaşın verdiği tepkileri gösteren fotoğraflara yer verdiği paylaşımında, "Halkımızın teveccühüne layık olmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese Teşekkür ediyoruz. Ağzı dualı, gönlü tertemiz milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerin desteği ile heyecanlıyız, mutluyuz ve gururluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
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