İletişim Başkanı Altun: Yeni bir çağın eşiğindeyiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz hakkında paylaşımda bulundu. Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Yaşasın tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye!" ifadelerini kullandı.
|22 Ağustos 2020 01:14
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı Twitter'dan Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından Karadeniz'de bulunan doğalgaz hakkında paylaşımda bulunan Altun, "BUGÜN MİLLETÇE YENİ BİR ÇAĞIN EŞİĞİNDEYİZ. Şimdi Mavi Vatan ülküsü etrafında BÜYÜK TÜRKİYE olarak daha sıkı kenetlenecek, kardeşlik destanımıza yeni sayfalar ekleyeceğiz. Kardeşliğimiz pekiştikçe ekmeğimiz büyüyecek. YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, GÜÇLÜ VE MÜREFFEH TÜRKİYE!" ifadelerine yer verdi.
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