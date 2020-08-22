İletişim Başkanı Altun: Yeni bir çağın eşiğindeyiz

ÖĞRETMENLER, 18 EYLÜL'E KADAR OKULDA OLACAK Milli Eğitim Bakanlığından aldığımıza göre öğretmenler sadece seminer haftasında değil 31 Ağustos ila okulların başlayacağı tarih olan 18 Eylül'e kadar okulda bulunacak.