1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden kuvvetli yerel yağış uyarısı - Haritalı

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Van çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yer yer kuvvetli(21-50 kg/m2), Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde şiddetli yağış gerçekleşecektir.
 22 Ağustos 2020 06:30
Yazdır
Meteorolojiden kuvvetli yerel yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Karabük, Kastamonu, Sinop, Sivas, Erzincan, Amasya, Tokat, Siirt çevreleri ve Kayseri'nin doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Van çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yer yer kuvvetli, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor..

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ardahan, Kars, Muş, Bitlis, Van çevreleri ile Erzurum'un kuzeyinde yer yer kuvvetli(21-50 kg/m2), Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı ve Vakfıkebir çevreleri, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi, Artvin'in kuzey ilçeleri ve Rize çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2 ), Rize'nin doğusu ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden (sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi) meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı le Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bugüne kadar üretilen doğalgazın 20 katı
22 Ağustos 2020 07:20		 61 yıllık cezaevi halk kütüphanesi oldu
22 Ağustos 2020 00:00
Coronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
21 Ağustos 2020 23:48		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
21 Ağustos 2020 23:23
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı
21 Ağustos 2020 22:39		 Çıkarılacak gazın maddi değeri belli oldu
21 Ağustos 2020 21:30
Sağlık Bakanı Koca: Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor
21 Ağustos 2020 20:45		 Doğalgaz rezervi Türkiye'nin kaç yıllık ihtiyacını karşılayacak?
21 Ağustos 2020 20:04
İş dünyası Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ne dedi?
21 Ağustos 2020 18:53		 Trafik amiri yaralının başına güneş geçmesin diye başında bekledi
21 Ağustos 2020 16:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:02 - Türkiye'nin cebinde kalacak para ilk aşamada 105 milyar dolar07:59 - Online eğitim ihtimali teknoloji ürünlerine rağbeti arttırdı07:46 - Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı07:30 - Berat Albayrak: Döviz fazlasını konuşacağız07:20 - Bugüne kadar üretilen doğalgazın 20 katı06:50 - Müjde sırası Doğu Akdeniz'de
06:40 - Büyükşehir'in yetkileri ilçelere devredilecek06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yerel yağış uyarısı - Haritalı06:20 - Okullara hijyen desteği04:43 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik04:39 - Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik01:14 - İletişim Başkanı Altun: Yeni bir çağın eşiğindeyiz
01:13 - Bakan Albayrak: Bize güvenen herkese teşekkür ediyoruz00:04 - Memurlar yaş haddinden nasıl emekli olurlar, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir?00:01 - 22 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - 61 yıllık cezaevi halk kütüphanesi oldu23:53 - İnternet ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele için Siberay programı hayata geçirildi
23:50 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulamasına İl Emniyet Müdürü Aktaş da katıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar yaş haddinden nasıl emekli olurlar, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir?
Büyükşehir'in yetkileri ilçelere devredilecek
61 yıllık cezaevi halk kütüphanesi oldu
İletişim Başkanı Altun: Yeni bir çağın eşiğindeyiz
Bakan Albayrak: Bize güvenen herkese teşekkür ediyoruz
22 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Bugüne kadar üretilen doğalgazın 20 katı
Meteorolojiden kuvvetli yerel yağış uyarısı - Haritalı
Müjde sırası Doğu Akdeniz'de
Okullara hijyen desteği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zonguldak 1
memurlar.net sözlükte keyif kaçıran durumlar 1
25.08.2020 paok vs beşiktaş maçı 2
kocaeli 2
sosyal medyanın gücü 1
damak çikolata twiti 2
kadıköydeki olayda polislerin gözaltına alınması 4
meteorolojiden uyarı 1
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 2
coronavirüsün mart ve nisan aylarından daha yaygın olması 3
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 4 İşçi Alacak
Kütahya İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Bababeski Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 93 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam