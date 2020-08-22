Müjde sırası Doğu Akdeniz'de
Türkiye'nin yeni sahalar keşfederek gaz üretimini artırması ithalatın önlenmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması açısından kritik önem arz ediyor
|22 Ağustos 2020 06:50
|Yazdır
Bu kapsamda, arama ve sondaj çalışmalarını Akdeniz'de de yoğunlaştıran Türkiye, Yavuz ve Fatih gemileriyle denizlerde 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdi.
Türkiye'nin bu yıl başında envanterine kattığı üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin ise Mersin'de bakım ve oranım çalışmaları sürüyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından Kanuni'nin de sondaj çalışmalarına katılarak Doğu Akdeniz'de göreve başlaması planlanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin cebinde kalacak para ilk aşamada 105 milyar dolar
22 Ağustos 2020 08:02
|Berat Albayrak: Döviz fazlasını konuşacağız
22 Ağustos 2020 07:30
|Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik
21 Ağustos 2020 14:50
|İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 23 milyonu geçti
21 Ağustos 2020 12:30
|39 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı
20 Ağustos 2020 23:12
|Reuters: Karadeniz'de bulunan doğalgaz 20 yıl boyunca Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilir
20 Ağustos 2020 22:33
|Prof. Dr. Ataman: Düşük faizin amacı ekonomik canlanmadır
20 Ağustos 2020 21:51
|'Turizmin başkenti' Antalya 31 ülkeden misafir ağırladı
20 Ağustos 2020 21:19
|Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
20 Ağustos 2020 20:49
|Benzin ve motorine zam bekleniyor
20 Ağustos 2020 11:06