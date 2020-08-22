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Okullara hijyen desteği

Belediyeler eğitime başlayacak okullara hijyen takviyesi sağlayacak. Belediyeler okulların dezenfekte edilmesi ve hijyen malzemelerinin temini noktasında inisiyatif alacak.
 22 Ağustos 2020 06:20
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Okullara hijyen desteği

AK Partili belediyeler eğitime başlayacak okullara hijyen takviyesi sağlayacak. Söz konusu karar AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde 794 belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısında alındı. Toplantının basına kapalı bölümünde AK Partili belediyelerin koronavirüs salgınına karşı alacakları önlemlerin ele alındığı öğrenildi. 31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra belediyelerin çalışmaları, pandemi sonrası belediyecilik vizyonu ve yeni yol haritası da toplantıda konuşuldu.

ULAŞIM SEFERLERİ ARTTIRILACAK

Toplantıda AK Partili belediyelerin koronavirüs sürecinde okulların açılmasıyla eğitimde neler yapabileceği da detaylı olarak ele alındı AK Partili belediyeler, okulların açılmasıyla birlikte hijyen desteği sağlayacak. Okulların dezenfekte edilmesi ve hijyen malzemelerinin temini noktasında inisiyatif alacak. Bununla beraber ulaşımdan kaynaklı bir sorun yaşanmaması için de ulaşım seferleri artırılacak.

Fazlı Şahan
Yeni Şafak
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