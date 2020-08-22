Berat Albayrak: Döviz fazlasını konuşacağız

Albayrak, ülkenin enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alandaki tam bağımsızlık yolculuğunda büyük bir adımın atıldığına dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

Bu süreç; ülkemizi, 83 milyon vatandaşımızı yarınlara çok daha ümitli taşıyacak. Bugün burada ifade edilen keşif ve gazla, ülkemizin dört bir tarafındaki Hakkari'den Edirne'ye, Artvin'den Muğla'ya, Trabzon'dan Hatay'a 83 milyon vatandaşımızın her birinin övünçle, gururla, büyük bir sevinç yaşayacağı büyük adım atılıyor. İşin ekonomik boyutu itibarıyla burada gemideki arkadaşlarla teknik süreci değerlendirdikten sonra, çok net şunu ifade edebilirim ki, hakikaten buradaki mevcut keşif ve potansiyelle birlikte inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldıracağız. Çünkü son 10 yıl ortalaması 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye. Artık 'Ne Doğu ne Batı, yeni eksen Türkiye' söyleminde yeni bir sürece doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DOĞALGAZ 2023'TE KULLANIMDA OLACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, yurt içindeki ilk kullanımın ise cumhuriyetin 100. yılında, 2023'te olacağını söyledi. Enerji Bakanı Dönmez, Cumhurbaşkanı'na İngiltere'nin 150, Norveç'in ise 30. denemesinde keşif yaptığını söylediğini belirterek "Cumhurbaşkanı'mız 'O kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut' dedi. İlk 10 sondajda bir keşif yakalama hedefi koyduk. Burası dokuzuncu derin deniz sondajımız" dedi. Sismik çalışmalara 14 ay önce ve yaklaşık 2.000 kilometrekare alanda başlandığını ifade eden Dönmez, veri analizleri sonucu Tuna-1 lokasyonunda ilk sondaja karar verildiğini belirterek, şunları söyledi: Şu an deniz seviyesinden 3.500 metre aşağıdayız, buradaki denizin derinliği 2.100 metre. Yaklaşık 1.400 metre de karada ilerledik. İki önemli gaz kaynağı adını verdiğimiz rezervi kestik. 500 metrelik bu rezervde gazla buluştuk. Sondaja bir hafta-10 gün ara verdik, sürekli testleri yapıldı. Henüz bitmedi. Bin metre daha derine ineceğiz. Sismik veriler, bize aşağıda benzer yapıda iki katmanın daha olduğunu gösteriyor. Gaz keşfi yapılan saha ise, yaklaşık 250 kilometrekare. Yine bu bölgede en kısa sürede yeni tespit kuyularımızı açacağız. İnşallah cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız.

ÇALIŞANLARIMIZA BASKILAR YAPILDI

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, proje sürecinde çalışanların ve kendilerinin baskılara maruz kaldığını bir örnekle şöyle anlattı: AB vatandaşımızın çalışanlarımıza ve ailelerine baskı yaptı. Bize gelip 'Biz burada mutluyuz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyoruz' dediler. O iki çalışanımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizlerle birlikte omuz omuza çalışıyor.