Online eğitim ihtimali teknoloji ürünlerine rağbeti arttırdı

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Okula dönüş için geri sayım sürerken, teknoloji ürünlerine de talep artışı yaşanıyor. İlk etapta okullardaki eğitimin internet üzerinden yapılacak olması dizüstü bilgisayar ve tablete talebi artırdı.

Talep çok yoğun

MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, ağustos ayının başında telafi eğitimlerinin yüz yüze yapılamayacağı duyurulduktan sonra bu hafta itibarıyla satışlarda artışlar gerçekleştiğini belirterek, "Geçen hafta ile bu hafta karşılaştırıldığında bile adetlerde ve ürün talebinde bir artış var. Bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bu şekilde ilerliyor ve daha dijital bir döneme geçiliyor" dedi.

Haziranda yeni normale girilmesiyle teknolojik ürünlerde yavaşlama beklerken aksine evdeki hayatın daha dijitalleşmesinden kaynaklı satışlarda bir artış yaşandığını aktaran Gökyıldırım, "Öncelikle tablet ve notebooklara ilgi arttı. Sonrasında yazıcı, monitör, modem ve Wi-Fi güçlendirici gibi ürünlerin satış hacmi yükseldi. Mağazalarımızı kapadığımız süre zarfından yeni normale geçtiğimiz hazirana kadar bekleyen talep vardı. Ağustosun daha iyi olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Notebook ve tablet

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, ağustosta okula dönüş, yeni sezona hazırlık nedeniyle satışların hareketli olduğunu dile getirerek, "Hareketlilik özellikle ağustosun ikinci haftasında başladı. Okulların ilk etapta online eğitim verecek olması, notebook ve tablete talebi artırdı. Bir önceki haftaya göre yüzde 60 daha fazla notebook, yüzde 40 daha fazla tablet satıldı" bilgisini verdi.

Fiyatlar ne kadar?

Notebook fiyatları 2 bin TL'den başlayıp 10 bin TL'nin üzerine çıkıyor. Üretici markalar da okul için çıkardıkları modellerini tanıtıyor. Okul notebook'larında Acer, Aspire 3 ve Swift 1, Swift 3 serisini öne çıkarıyor. Aspire 3'ün fiyatı, 2 bin 49 ile 5 bin 499 TL arasında. Swift 1'in fiyatı 2 bin 400 TL'den başlıyor. Asus da SUS D509D modeliyle var. Fiyatı 3 bin 600 TL, ayrıca Zenbook serisini sunuyor. Monster, hem ödev hem oyun için Abra serisini öne çıkartıyor, fiyatı 6 bin TL. Tabletlerde ise fiyatlar 150 TL'den başlayıp 5 bin TL'nin üzerine kadar çıkıyor.

Oyun için mi, okul için mi?

Yenal Gökyıldırım, okul için tablet ve bilgisayar alırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Okul için alınacak bilgisayarın veya tabletin öncelikle hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesi gerekiyor. Bazı öğrenciler sadece ödev ve araştırma yapmak için kullanırken bazıları bunun yanında oyun oynamak için de kullanabiliyor. Alınacak bu iki bilgisayarın işlemci, ekran kartı ve Ram gibi donanımsal özelliklerinin aynı olmaması gerekiyor. Oyun bilgisayarları donanımsal olarak daha güçlü, işletim sistemi olarak da daha güncel olmalı. Aynı şekilde tasarım gerektiren bir bölümde okuyan bir öğrencinin de daha güçlü, büyük ekranlı bir bilgisayara ihtiyacı olacaktır. Fakat hangi amaçla kullanıldığı fark etmeksizin ekran karşısında geçirilen sürenin artmasından dolayı büyük ekranlı, gözü yormayan teknolojiye sahip bilgisayarların ve tabletlerin tercih edilmesini öneriyoruz."