'Faturamız hafifleyecek'

İş dünyasının mesajları şöyle:

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Cari açığımızın en temel nedeninin büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz enerjide ödenilen faturalar göz önüne alındığında, duyurusu yapılan doğal gaz rezervinin bu sorunumuza büyük ölçüde çözüm olacağı açıktır. Bu rezervin işletilmesi ile birlikte özellikle sanayimizin en önemli rekabet faktörü olan enerji maliyetlerine yapacağı katkı, bizleri önümüzdeki dönem adına çok daha umutlandırmaktadır.

'Büyük başarı'

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye artık sadece bir enerji koridoru değil, enerji üreten ülkeler liginde hak ettiği yerdedir. Güçlü Türkiye, zengin doğal kaynaklarını denizde ve karada, vatanın dört bir yanında sonuna kadar kullanma ve Türk Milletinin refahını artırmak için sunma kararlılığını göstermiştir. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ortaya konulan bu başarı, Türkiye için ekonomik anlamda da yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Piyasalara güven

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Böyle derin nefes aldıran bir müjdenin verilmesi ülke olarak ekonomide önümüzün daha da açılması ve dışa bağımlılığın sona ermesi anlamına gelmektedir. Ekonomide istikrarın sağlanmasıyla fiyatlar düşecek ve piyasalara güven gelecek. Dövizimizi enerjiye değil, başka yatırımlara aktarabileceğiz.

'8 yıllık ihtiyacımız'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Türkiye'nin yaklaşık 8 yıllık ihtiyacı. Bu da 80 ila 100 milyar dolarlık bir ekonomik değere işaret etmektedir. Türkiye yaklaşık 40 milyar dolarlık bir miktarı petrol ve doğal gaz ithalatı yapıyor. Seneye 18 milyar metreküplük Rusya ile olan gaz kontratı bitiyor. Bizim 2023-2025 kontratlarımızda elimizde büyük bir koz olarak bu rezerv artık masadadır ve biz bunun ekonomik yansımalarını yarından itibaren bile göreceğiz.

'Bize güç katacak'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük atılımlar gerçekleştiren ülkemiz, tarihinin en büyük doğalgaz rezervini keşfetti. Türkiye'mizin gücüne güç katacak bu yeni dönem ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

'Hayırlı uğurlu olsun'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Önemli ve tarihi bir gün. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedilmiş durumda. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.

'Elimiz kuvvetlenecek'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, doğal gaz rezervi müjdesinin Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve milli hedefleri noktasında yeni bir dönemin başlangıcı niteliği taşıdığını belirterek, "Ülkemizin en büyük cari açık kalemlerinden olan enerji alanında, her yıl ortalama 40 milyar dolar civarında bir enerji ithalatı bulunuyor. Bu rakamın yaklaşık 10-15 milyar dolarlık bölümünü ise doğal gaz ithalatımız oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere; 2023 yılında Karadeniz gazının milletimizin kullanımına sunulmasının ardından, enerji ithalatımızın faturası büyük ölçüde azalacak. Türkiye'nin döviz girdisi anlamında da elini oldukça kuvvetlendirecek bu keşif sayesinde, bölgemizde siyasi ve stratejik açıdan da çok güçlü bir sürece adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.