Evlat nöbetinde 1 yıl tamamlandı
Diyarbakır'da geçen yıl 22 Ağustos'ta PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet'in geri getirilmesi için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın bu sayede oğluna kavuşması aynı şekilde çocukları dağa kaçırılan aileler için umut oldu.
|22 Ağustos 2020 08:25
|Yazdır
Hacire Akar'ın çağrısına uyarak çocuklarına kavuşma umuduyla HDP önünde oturan aile sayısı 143'e ulaştı. Geride kalan bir yıllık süreçte ailelerden 15'inin çocuklarına kavuşması umutları daha da artırdı.
Terör örgütü PKK'ya karşı yapılan en etkili sivil eylem olarak kabul edilen bu eylem uluslararası kamuoyunda da ses getirdi. Eylemin, teröristler arasında moral bozukluğuna neden olmasının yanı sıra örgüte katılımı da önemli bir oranda önlediği biliniyor. Eyleme PKK'nın kandırdığı gençlerin yanı sıra PKK tarafından kaçırılan asker ve polis aileleri de katılıyor. Çocuklarına kavuşan aileler de diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Minnoşlar Netflix'e özür diletti; 'pedofili' tepkisi yağdı
22 Ağustos 2020 09:19
|Tarlasından buldu, göktaşı olabilir...
22 Ağustos 2020 08:35
|Bugüne kadar üretilen doğalgazın 20 katı
22 Ağustos 2020 07:20
|Meteorolojiden kuvvetli yerel yağış uyarısı - Haritalı
22 Ağustos 2020 06:30
|61 yıllık cezaevi halk kütüphanesi oldu
22 Ağustos 2020 00:00
|Coronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
21 Ağustos 2020 23:48
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
21 Ağustos 2020 23:23
|Temel Kotil koronavirüse yakalandı
21 Ağustos 2020 22:39
|Çıkarılacak gazın maddi değeri belli oldu
21 Ağustos 2020 21:30
|Sağlık Bakanı Koca: Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor
21 Ağustos 2020 20:45