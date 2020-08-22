'Bu yıl balığa doyacağız'
|22 Ağustos 2020 08:33
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Milliyet Ekonomi'nin haberine göre: Salgın nedeniyle geçen yıl sezonu 15 Nisan'da değil martın son haftasında kapatan balıkçılar, yeni sezona hazırlanıyor. Ege'nin en büyük balıkçı barınaklarından biri olan Güzelbahçe'de ağlarını tamir eden balıkçılar, teknelere son bakımları yapıyor.
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, denizlerin 6 ay boyunca nadasta kaldığını belirtti. Yeni sezon hazırlıklarının tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de sürdüğünü belirten Çakan, "Denizlerden çok güzel haberler geliyor. Karadeniz'de palamut ve hamsi gözüküyor. Ege zaten zengin bir mera. Bu sene de balığa doyacağız" dedi.
Her sene yapılan hazırlıklara bu yıl Kovid-19 tedbirlerinin de eklendiğine dikkati çeken Çakan, şunları söyledi:
"Bu sene balıkçı gemilerimizin hepsinde şartlar değişti. Daha hijyenik ortam hazırladık. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile ava çıkacak arkadaşlara test uygulanmasına yönelik çalışma yapılacak."
Hazırlıklar tamam
Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Dernek Başkanı Mehmet Aksoy ise Egeli balıkçıların geçen yıl sezonu 20 Mart'ta kapattığını anımsattı. Bu yıl bakımların daha yavaş ve kontrollü olduğunu belirten Aksoy, şunları söyledi:
"Salgından dolayı kalabalık olarak ağ onarma işi olmadı. Daha sakin yapıldı işler. Ancak tüm bakımlar bitmek üzere, her şey 1 Eylül'e hazır olacak. İnşallah 2020-2021 balıkçılık sezonu iyi geçer."
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