Tarlasından buldu, göktaşı olabilir...
|22 Ağustos 2020 08:35
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SİVAS'ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Muhsin Mermer (70), arazide bulduğu 59 kilo ağırlığındaki gri renkli taşın gök taşı olabileceği düşünerek araştırılmasını istedi.
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çiftçilik yapan Muhsin Mermer, traktörü ile arazide çalıştığı sırada gri renkli farklı bir taş buldu. Daha önce böyle bir taş görmediğini söyleyen Mermer, taşı alarak evine getirdi. Taşın normalin iki katı ağırlığında olduğunu fark eden Mermer, tarttığında taşın 59 kilo olduğunu gördü. Mermer, taşı yerinden 2 kişinin zor kaldırabildiğini söyledi.'GÖK TAŞI OLABİLİR'
Taşın gök taşı olabileceğini ve araştırılması gerektiğini söyleyen Mermer, "Traktörle tarlayı sürüyordum. Taşı fark ettim. Taşı merak ettim. Kaldıramayınca yuvarlayarak traktöre koydum. Taşı getirdim ve temizledim. Bu taş normalde 20-25 kilo gelmesi gerekirken 59 kilo olduğunu fark ettik. Daha önce böyle bir ağır taş görmedim. Gök taşı olabilir. Araştırılmasını istiyorum" dedi.
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