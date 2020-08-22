Ahmet Hakan'ın konuya ilişkin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

BU İŞİN MİMARI: BERAT ALBAYRAK

MALİYE ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'la iki kez görüştüm.

Biri herkesin huzurunda kendisiyle yaptığımız Tarafsız Bölge programında.

Diğeri ise bundan yaklaşık iki ay önce özel bir görüşmede...

Yapman gereken üç şey: Sevinmek, sevinmek, sevinmek



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O özel görüşmede Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı döneminde satın alınmasını sağladığı sondaj gemilerinin hikayesini anlatmıştı.

Büyük bir heyecanla.

Büyük bir umutla.



Anlattığı hikayenin her bölümü bir macera tadındaydı.

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"Karadeniz'de doğalgaz bulduk" denildiği anda...

O özel görüşmemizde Berat Albayrak'ın anlattıkları geldi aklıma.

Ve hemen hükmümü verdim:

Bu işin mimarı Berat Albayrak'tır.

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Her şey onun bu işe inanmasıyla, onun bu işe yatırım yapmasıyla, onun bu işi temel hedef olarak görmesiyle başladı.

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İktidarıyla muhalefetiyle hepimizi sevince boğan bu önemli gelişmenin ardından...

Bu zamana kadar hakkında sürekli linç kampanyaları düzenlenen ve sürekli hedef haline getirilen Berat Albayrak'ın hakkını teslim etmemiz şart.

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Teşekkürler Berat Albayrak! Bu işe inandığınız ve bu yolda adım attığınız için.



