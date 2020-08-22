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Katil'in o mektubu nerede?

Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, 19 Kasım 2019'da Isparta'da, eski arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
 22 Ağustos 2020 08:52
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Katil'in o mektubu nerede?

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Güleda ile görüşmek için Muğla'dan gelen Pehlivan, Güleda'yı önce dövdü, sonra boğmaya çalıştı, en son da bıçaklayarak öldürdü. Polise teslim olduktan sonra cebinden bir mektup çıktı. Mektupta "Güleada'yı korkutmak için yazdım. Şimdi gidiyorum ama tek başıma değil. Beni bu seçeneği seçmeye mecbur kıldınız. Yanımda kelebeğim var. Unutmadan, hiç alkol almadım veya bir madde. Kafam yerinde. Her şeyin zamanı yaşadığımız andır. Mutlu olmayı ertelemeyin. Canınız istediği zaman ölmeyeceksiniz" yazıyordu. Pehlivan hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Bu mektup da cinayetin 'tasarlandığını' gösteren bir delil olarak dosyaya girdi. Ancak dün yapılan yargılama neticesinde Pehlivan'a 'kasten adam öldürmek' suçundan 'müebbet' ceza verildi.

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Güleda'nın ailesinin avukatı ve Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, duruşmanın ardından Hürriyet'e "Mahkeme sanığa 'kasten öldürmek' suçundan 'müebbet hapis cezası' verdi. Ancak dosyada failin bu cinayeti tasarladığını gösteren (cebinden çıkan mektup da dahil) birçok veri var. Mahkeme bunları dikkate almadı. Bu ceza ile en fazla 16 yıl cezaevinde kalacak. 'Tasarlamak' unsuruyla ceza verilseydi 24 yıl cezaevinde kalacaktı. Bölge mahkemesine itiraz edeceğiz" dedi.

'İÇİM KANIYOR'

Hürriyet'e konuşan baba Mustafa Cankel, "Sanığın en etkili şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Okula gönderdiğim kızımın diploması yerine cesedini teslim aldım. Bunun bir baba için ne büyük bir acı olduğunu bilemezsiniz. İçim kanıyor. Ben yandım başka canlar yanmasın diye sanığın etkili şekilde cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Aile avukatı Alev Öztürk ise şunları söyledi: "Bu mektup zanlının cinayeti planladığını göstermeye yeterlidir. Bu dosyanın bir kadın cinayeti olarak ele alındığını da düşünmüyoruz. Mahkeme sanki yolda herhangi birini öldürmüş gibi ceza verdi. İtiraz hakkımızı kullanacağız."
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