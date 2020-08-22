Minnoşlar Netflix'e özür diletti; 'pedofili' tepkisi yağdı

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre: Yönetmen Maimouna Doucoure'nin çektiği 'Minnoşlar' filminin 18 Ağustos'ta yayınlanan afişinde, 11 yaşındaki kız çocukları 'twerk' isimli dansı yaparken görüldü. Afişin konu kısmında ise "11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur" ifadelerine yer verildi. Netflix de filme +18 ibaresi koyunca, hem dünyada hem de Türkiye'de büyük eleştiri alan film #NetflixPedofilia etiketiyle sosyal medya gündemine oturdu.

Sundance Film Festivali'nde ödül kazanan ve beğeni kazanan film, Fransa'da 19 Ağustos'ta farklı bir afişle vizyona girmişti. Sosyal medyada yer alan tepkilerin ardından Netflix özür mesajı paylaştı. Mesajda, "Minnoşlar filmi için kullandığımız uygunsuz afiş için çok üzgünüz. Bu hoş değil ve Sundance'da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik" denildi. Özrün ardından filmin açıklama kısmında yer alan "dişiliğini keşfetmeye başlayarak" ifadesi de kaldırıldı.