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İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem

Kullanılmış cep telefonları ve tabletler, yenilenip sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra "yenilenmiş ürün" olarak satışa sunulabilecek. Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması gerekecek. Yenilenmiş ürün "yenilenmiş ürün garantisi" ile satılabilecek
 22 Ağustos 2020 09:40
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İkinci el cep telefonu ve tabletlerin satışında yeni dönem

Kullanılmış cep telefonları ve tabletler yenilenip sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra "yenilenmiş ürün" olarak garanti belgesiyle satılabilecek.

Ticaret Bakanlığının "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin yenilenmesi, sertifikalandırılması ve tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, kullanılmış mallar, yenileme merkezleri tarafından, Bakanlıkça belirlenen düzenleme veya Türk Standardları Enstitüsünün belirlediği standartlara uygun şekilde yenilenebilecek. Yenilenen kullanılmış mallar, sertifikalandırıldıktan ve ambalajlandıktan sonra "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulabilecek.

Kullanılmış mal, yetkili alıcı tarafından tüketiciden alınıp yenileme merkezine iletilerek veya yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan alınarak yenilenebilecek.

Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması gerekecek.

- Ambalajda "yenilenmiş ürün" ibaresi yer alacak

Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, "yenilenmiş ürün" ibaresine ve yenileme merkezi bilgisine yer verilmesi şartı aranacak.

Yenileme işlemi yapılırken, yenilenen tüm parçaların üretici ya da üreticinin yetki verdiği ithalatçı onaylı parçalar olması halinde "Üretici onaylı parçalar kullanılarak yenilenmiş ürün" ibaresi de yer alacak.

- Garanti zorunlu olacak

Yenilenmiş ürünün "yenilenmiş ürün garantisi" ile satışa sunulması zorunlu tutuldu. Yenilenmiş ürün garantisi taahhüdünün hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya ait olacak.

Yenilenmiş ürün garantisi yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilecek. Söz konusu garantiden ve garanti süresince verilecek bakım, onarım ve montaj gibi satış sonrası hizmetlerden yetkili satıcı ve yenileme merkezi müteselsilen sorumlu olacak.

Kullanılmış malın, üreticisi veya ithalatçısı tarafından veya yenileme merkezince üreticisinin veya ithalatçısının yenileme işlemine ilişkin muvafakati alınarak yenilenmesi hallerinde üreticinin veya ithalatçının sağladığı garantiler geçerliliğini koruyacak.

- Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satılacak

Yenilenmiş ürün, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzuyla satışa sunulacak. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun hazırlanması sorumluluğu yenileme merkezine, tüketiciye verilmesi ve teslim edildiğinin ispat yükü ise yetkili satıcıya ait olacak. Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla verilebilecek.

Yetkili alıcı ve yetkili satıcı, ayrı ayrı yetki almak şartıyla birden fazla yenileme merkezine hizmet verebilecek.

- Yenileme yetki belgesi 5 yıl geçerli olacak

Yönetmelikte, yenileme merkezlerinin kuruluş, başvuru ve izinleri ile yenileme yetki belgesi verilmesinde aranan şartlara ilişkin bilgilere de yer verildi.

Buna göre, yenileme merkezlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı "yenileme yetki belgesi" alması zorunlu olacak.

Yenileme yetki belgesinin alınabilmesi için "Bakanlıkça veya TSE tarafından belirlenen düzenleme veya standartlara uygun hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olma" şartı aranacak. Bu belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olacak ve geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi gerekecek.

Yönetmelikte ayrıca, yetkili alıcının, yenileme merkezinin ve yetkili satıcının sorumluluklarına yer verildi, yenilenmiş ürün garantisi ve satış sonrası hizmetlere ilişkin detaylar sıralandı.

- Bakan Pekcan açıklamıştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, hafta başında yaptığı açıklamada, "Yeni sistemle tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci el ürün alırken güvenli bir şekilde hareket edebilecek, satın aldığı yenilenmiş ürünle ilgili sorun yaşadığında garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek." bilgisini vermişti.

Pekcan, düzenlemenin önemine dikkati çekerek, "Düzenlemeyle, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasını, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesini, ithalatın azaltılmasını ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle, güvenli bir şekilde ikinci el cihaz almalarını sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı
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