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Samsun'da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı
Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, bazı araçlar su altında kaldı
|22 Ağustos 2020 09:42
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Samsun'un Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde şiddetli yağış etkili oldu.
İki ilçede gece boyunca devam eden sağanak sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı, bazı araçlar sular altında kaldı.
Çarşamba ilçesinde, ilçe merkezi ve Sanayi Sitesi'nde pek çok iş yeri ve ev su altında kaldı, vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgede, hasat sonrası kurumaya bırakılan fındıklar da su altında kaldı. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Salıpazarı ilçesinde de ev ve iş yerlerine dolan su tahliye edilmeye çalışılıyor.
Bölgede yağış aralıklarla devam ediyor.
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