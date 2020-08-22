Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise ogrencilerinin egitim faaliyetlerini uzaktan egitimle surdurebileceğini, bu konuda İl ve İlce Milli Egitim Mudurluklerince gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından, 2020-2021 egitim ve ogretim yılı is ve islemlerine ilişkin illere yazı gönderildi. Buna göre ders yılı 31 Ağustos pazartesi başlayacak. Liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları ihtiyac duyulması halinde iki haftaya yayılarak 31 Agustos-11 Eylul'de yapılacak.

Sınavlar mümkün ise cok amaclı salon, spor salonu, yemekhane gibi büyük mekanlarda uygulanacak. Bunun mumkun olmaması durumunda ogrencilerin oturma planı fiziki mesafe korunacak sekilde duzenlenecek.

Yüz yüze eğitim başladıktan sonra, Saglık Bakanlıgı e-Nabız Sisteminde kronik hastalıklar listesinde hastalıgı bulunan resmi ve ozel ortaogretim kurumlarında ogrenim goren lise ogrencileri, durumlarına iliskin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyle okul mudurluklerine basvurmaları halinde, egitim faaliyetlerini uzaktan egitimle surdurebilecek. Bu konuda, İl ve İlce Milli Egitim Mudurluklerince tedbirler alınacak.