1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis 'Komşunu Kolla' projesi kapsamında vatandaşı bilgilendirdi

Adana'da polis, "Komşunu Kolla" projesi kapsamında ev ev gezerek vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendi.
 22 Ağustos 2020 10:18
Yazdır
Polis 'Komşunu Kolla' projesi kapsamında vatandaşı bilgilendirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen "Komşunu Kolla" projesi kapsamında, çeşitli mahallelerde bilgilendirme yaptı.

Proje kapsamında ev ev gezen ekipler, vatandaşlara tatile gittiklerinde komşularına haber vermelerini, komşuları evde olmadıklarında dairelerinden ses gelmesi ve tanımadıkları kişilerin içeri girdiğini görmeleri gibi durumlarda polise ihbarda bulunmaları gerektiği anlattı.

"Siz komşunuza sahip çıkın ki komşunuz da size sahip çıksın." uyarısında bulunan polis, broşür dağıttığı vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de yangınlara karşı piknik alanları kısıtlaması
22 Ağustos 2020 10:28		 İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulamasına İl Emniyet Müdürü Aktaş da katıldı
21 Ağustos 2020 23:50
Vergi dairesi başkanlarının görev yeri değişti
21 Ağustos 2020 22:48		 Valilik: Açığa alınan polisler görevlerine iade edildi
21 Ağustos 2020 22:11
Dışişlerinden 'Kariye Camii ve Ayasofya Camii' açıklaması
21 Ağustos 2020 21:41		 Üç ilde daha 65 yaş ve üstüne kısıtlama getirildi
21 Ağustos 2020 20:56
Pozitif vakaların görüldüğü köyün 2 mahallesinde karantina süresi uzatıldı
21 Ağustos 2020 20:52		 Yeni vaka sayısı 1200 sınırına geriledi
21 Ağustos 2020 20:28
Virüs tedavisi gören kişilerin bilgilerinin paylaşılmasına soruşturma
21 Ağustos 2020 18:55		 Karantinada olmasına rağmen Valiliğe girmeye çalışırken yakalandı
21 Ağustos 2020 18:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:49 - Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı'ndan 'kurallara uyalım' mesajı11:47 - Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı11:45 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti11:42 - 81 yaşında 4'üncü üniversite diplomasını alarak mezun oldu11:41 - İzmir'de hareket halindeki otomobilden düşerek ölen kadının eşi gözaltına alındı11:38 - Doğal gazın cari dengedeki faturası yaklaşık 70 milyar dolar azalacak
11:30 - Yargıtay, kargo aracından paket çalmayı 'nitelikli hırsızlık' saydı11:20 - FETÖ'nün 'yabancı öğrenci sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda11:17 - AYM'den, 16 yıldır sonuçlanmayan dava için tazminat kararı11:08 - Son 5 yılda 8 bin 650 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:06 - Erzincan'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi11:00 - Kağıtların bulunduğu çuvalının içinde uyuyan çocuk yurda yerleştirildi
10:41 - Osmaniye'de 2 katlı evinin çatısından düşen kişi öldü10:28 - İzmir'de yangınlara karşı piknik alanları kısıtlaması10:18 - Polis 'Komşunu Kolla' projesi kapsamında vatandaşı bilgilendirdi10:05 - Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek09:48 - Prof. Afşin: Bunu yaparsanız virüs bulaşma ihtimali sıfıra yakın
09:43 - 40 ildeki FETÖ operasyonunda 47 kişiden 36'sı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Afşin: Bunu yaparsanız virüs bulaşma ihtimali sıfıra yakın
Büyükşehir'in yetkileri ilçelere devredilecek
Bu işin mimarı 'Berat Albayrak'
Memurlar yaş haddinden nasıl emekli olurlar, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir?
Minnoşlar Netflix'e özür diletti; 'pedofili' tepkisi yağdı
Seyir halinde otomobilde eşiyle tartışınca arabadan atlayarak hayatını kaybetti
Türkiye'nin cebinde kalacak para ilk aşamada 105 milyar dolar
40 ildeki FETÖ operasyonunda 47 kişiden 36'sı tutuklandı
'Faturamız hafifleyecek'
Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
coronavirüsün mart ve nisan aylarından daha yaygın olması 2
erzincan 1
25.08.2020 paok vs beşiktaş maçı 2
damak çikolata twiti 2
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 2
masterchef 1
covid 19 test sonucunun 2 günde çıkması 1
karadenizde doğalgaz bulunması 6
Jose ernesto sosa 1
diyarbakır'daki sosyal deney 3
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 4 İşçi Alacak
Kütahya İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Bababeski Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 93 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam