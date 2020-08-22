Polis 'Komşunu Kolla' projesi kapsamında vatandaşı bilgilendirdi
Adana'da polis, "Komşunu Kolla" projesi kapsamında ev ev gezerek vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendi.
|22 Ağustos 2020 10:18
|Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen "Komşunu Kolla" projesi kapsamında, çeşitli mahallelerde bilgilendirme yaptı.
Proje kapsamında ev ev gezen ekipler, vatandaşlara tatile gittiklerinde komşularına haber vermelerini, komşuları evde olmadıklarında dairelerinden ses gelmesi ve tanımadıkları kişilerin içeri girdiğini görmeleri gibi durumlarda polise ihbarda bulunmaları gerektiği anlattı.
"Siz komşunuza sahip çıkın ki komşunuz da size sahip çıksın." uyarısında bulunan polis, broşür dağıttığı vatandaşları hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İzmir'de yangınlara karşı piknik alanları kısıtlaması
22 Ağustos 2020 10:28
|İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulamasına İl Emniyet Müdürü Aktaş da katıldı
21 Ağustos 2020 23:50
|Vergi dairesi başkanlarının görev yeri değişti
21 Ağustos 2020 22:48
|Valilik: Açığa alınan polisler görevlerine iade edildi
21 Ağustos 2020 22:11
|Dışişlerinden 'Kariye Camii ve Ayasofya Camii' açıklaması
21 Ağustos 2020 21:41
|Üç ilde daha 65 yaş ve üstüne kısıtlama getirildi
21 Ağustos 2020 20:56
|Pozitif vakaların görüldüğü köyün 2 mahallesinde karantina süresi uzatıldı
21 Ağustos 2020 20:52
|Yeni vaka sayısı 1200 sınırına geriledi
21 Ağustos 2020 20:28
|Virüs tedavisi gören kişilerin bilgilerinin paylaşılmasına soruşturma
21 Ağustos 2020 18:55
|Karantinada olmasına rağmen Valiliğe girmeye çalışırken yakalandı
21 Ağustos 2020 18:14