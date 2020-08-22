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Osmaniye'de 2 katlı evinin çatısından düşen kişi öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 2 katlı evinin çatısından düşen kişi hayatını kaybetti.
 22 Ağustos 2020 10:41
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Osmaniye'de 2 katlı evinin çatısından düşen kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı evinin çatısına çıkan Cemal Gürsel Erken (56) dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan Erken, ambulansla kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erken'in, servis şoförlüğü ve ilçenin amatör kulübü Düziçi Gençlerbirliğinin taraftar grubu liderliğini yaptığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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