1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erzincan'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi

Erzincan'da, hayvanları otlatırken yıldırım isabet eden çoban öldü.
 22 Ağustos 2020 11:06
Yazdır
Erzincan'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi

Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Yeşilçay köyü yaylasında hayvan otlatan Afganistan uyruklu, ismi henüz öğrenilemeyen çobana yıldırım isabet etti.

Yapılan ihbar üzerine zorlu arazi şartlarında Jandarma, 112 ve UMKE ekipleri olay yerine ulaştı. Yaşamını yitiren çobanın cansız bedeni ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı'ndan 'kurallara uyalım' mesajı
22 Ağustos 2020 11:49		 81 yaşında 4'üncü üniversite diplomasını alarak mezun oldu
22 Ağustos 2020 11:42
Minnoşlar Netflix'e özür diletti; 'pedofili' tepkisi yağdı
22 Ağustos 2020 09:19		 Tarlasından buldu, göktaşı olabilir...
22 Ağustos 2020 08:35
Evlat nöbetinde 1 yıl tamamlandı
22 Ağustos 2020 08:25		 Bugüne kadar üretilen doğalgazın 20 katı
22 Ağustos 2020 07:20
Meteorolojiden kuvvetli yerel yağış uyarısı - Haritalı
22 Ağustos 2020 06:30		 61 yıllık cezaevi halk kütüphanesi oldu
22 Ağustos 2020 00:00
Coronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı
21 Ağustos 2020 23:48		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
21 Ağustos 2020 23:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:49 - Kovid-19 testi pozitif çıkan Belediye Başkanı'ndan 'kurallara uyalım' mesajı11:47 - Tokat'ta tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı11:45 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti11:42 - 81 yaşında 4'üncü üniversite diplomasını alarak mezun oldu11:41 - İzmir'de hareket halindeki otomobilden düşerek ölen kadının eşi gözaltına alındı11:38 - Doğal gazın cari dengedeki faturası yaklaşık 70 milyar dolar azalacak
11:30 - Yargıtay, kargo aracından paket çalmayı 'nitelikli hırsızlık' saydı11:20 - FETÖ'nün 'yabancı öğrenci sorumlusu'nun eylemleri gerekçeli kararda11:17 - AYM'den, 16 yıldır sonuçlanmayan dava için tazminat kararı11:08 - Son 5 yılda 8 bin 650 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:06 - Erzincan'da yıldırım isabet eden çoban yaşamını yitirdi11:00 - Kağıtların bulunduğu çuvalının içinde uyuyan çocuk yurda yerleştirildi
10:41 - Osmaniye'de 2 katlı evinin çatısından düşen kişi öldü10:28 - İzmir'de yangınlara karşı piknik alanları kısıtlaması10:18 - Polis 'Komşunu Kolla' projesi kapsamında vatandaşı bilgilendirdi10:05 - Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek09:48 - Prof. Afşin: Bunu yaparsanız virüs bulaşma ihtimali sıfıra yakın
09:43 - 40 ildeki FETÖ operasyonunda 47 kişiden 36'sı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Afşin: Bunu yaparsanız virüs bulaşma ihtimali sıfıra yakın
Büyükşehir'in yetkileri ilçelere devredilecek
Bu işin mimarı 'Berat Albayrak'
Memurlar yaş haddinden nasıl emekli olurlar, kadrosuzluk nedeniyle emeklilik nedir?
Minnoşlar Netflix'e özür diletti; 'pedofili' tepkisi yağdı
Seyir halinde otomobilde eşiyle tartışınca arabadan atlayarak hayatını kaybetti
Türkiye'nin cebinde kalacak para ilk aşamada 105 milyar dolar
40 ildeki FETÖ operasyonunda 47 kişiden 36'sı tutuklandı
'Faturamız hafifleyecek'
Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zonguldak 1
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 2
meteorolojiden uyarı 1
sızlanmak 3
memurlar.net sözlükte keyif kaçıran durumlar 1
Jose ernesto sosa 1
25.08.2020 paok vs beşiktaş maçı 2
mame thiam 1
Güzel bir haber aldık,hayırlı olsun 2
Eskişehir 2
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 4 İşçi Alacak
Kütahya İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Bababeski Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 93 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam