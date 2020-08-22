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Son 5 yılda 8 bin 650 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 2016 yılında 3 bin 560 iken geçen yıl 1250, bu yıl 506 ve son 5 yılda toplam 8 bin 650 oldu- Son 5 yılda, teröristlerden 4 bin 107'si ölü, 2 bin 762'si sağ, 1781'i teslim olarak etkisiz hale getirildi-
 22 Ağustos 2020 11:08
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Son 5 yılda 8 bin 650 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son 5 yılda 8 bin 650 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken bu yıl yurt içindeki terörist sayısı 410-420'ye düştü.

Türkiye'nin kararlı ve güçlü terörle mücadele politikasıyla güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla bölücü terör örgütüne yurt içinde nefes aldırılmıyor.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, PKK terör örgütüne yönelik 2016'dan bu yana 394 bin 535 operasyon düzenlendi. Bu yıl ise 67 bin 985 operasyon gerçekleştirildi.

Son 5 senede gözaltına alınan 75 bin 453 terör şüphelisinden 19 bin 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 2016 yılında 3 bin 560 iken geçen yıl 1250, bu yıl 506 ve son 5 yılda toplam 8 bin 650 oldu.

Son 5 yılda teröristlerden 4 bin 107'si ölü, 2 bin 762'si sağ, 1781'i teslim olarak etkisiz hale getirildi. 2016'da 466, bu yıl 150 bölücü terör örgütü mensubu teslim oldu.

3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP il binasının önünde başlayan ve devam eden 'Diyarbakır Anneleri'nin nöbetine bugüne kadar toplam 151 aile katıldı. Eylem süresince de 15 aile evladına kavuştu.

Terör örgütü PKK'ya katılım 2016 yılında 703 iken 2019'da 130, bu yıl ise 30 oldu. Geçen yılın ilk 6 ayında PKK'ya katılım 65 iken bu yılın aynı döneminde bu sayı 21'e düştü.

İkna çalışmaları sonucu 2016 yılında 49, 2017'de 135, 2018'de 165, 2019'da 273, bu yıl 136 ve toplamda 5 yılda 758 bölücü terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Öte yandan geçen yılın ilk 6 ayında 117, bu yılın ilk 6 ayında ise 92 PKK'lı ikna çalışmalarıyla teslim oldu. İkna çalışmaları kapsamında 12 bin 615 aile ile görüşmeler devam ediyor.

Ayrıca bu yıl, ilk defa yurt içindeki terörist sayısı 500'ün altına düşerek 410-420 oldu. Son 4 yılda yurt içindeki terörist mevcudu yüzde 84 oranına düşürüldü.
Anadolu Ajansı
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